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Россияне выбрали новую страну для покупки жилья

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Россияне выбрали новую страну для покупки жилья

Граждане России рассматривают некоторые штаты США как перспективное место для покупки недвижимости.
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Вопреки мировой экономической нестабильности граждане России продолжают проявлять интерес к приобретению недвижимости. Более того, не редко россияне покупают дома или квартиры за границей. Кто-то использует новое жилье как инструмент инвестиций, а кто-то просто желает переехать.

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К слову, в других странах зачастую при прочих равных условиях встречается более дешевая недвижимость. Так или иначе, россияне выбрали новую страну для покупки жилья. В последнее время у них растет интерес к США.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование компании Florida.Realestate. Аналитики выяснили, что в прошлом месяце граждане России интересовались покупкой американской недвижимости на восемь процентов чаще, чем в позапрошлом. А в июле рост по отношению к июню составил девять процентов.

По данным исследования, наиболее популярными штатами среди россиян являются Флорида и Калифорния. Это значит, что граждане нашей страны рассматривают для покупки дома или квартиры в южных регионах, преимуществом которых является теплая погода и большие пляжи.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, в каких странах можно приобрести недвижимости по цене двухкомнатной квартиры в Москве. Среди популярных направлений – ОАЭ, Таиланд и Италия.

Кстати, купить жилье по доступной цене можно и в Москве. Как сообщает портал "Вести Подмосковья", продавцы квартир в столице предлагают скидки до 40%.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 сентября 2022, 12:38 Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник

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