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Рынок просел: жители России перестали вкладываться в недвижимость

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Рынок просел: жители России перестали вкладываться в недвижимость

В 2022 году россияне не спешат вкладывать средства в недвижимость.
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В 2022 году россияне стали меньше инвестировать в недвижимость. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав среднее значение объема вложений в этот сектор. Это не означает, что жители России перестали вкладываться в недвижимость совсем, однако, по прогнозам результат упадет на 13% по сравнению с предыдущим годом. Сумму инвестиций оценивают в 350 миллиардов рублей.

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Помимо прочего, аналитики уже подсчитали объем средств, вложенных в жилые помещения за первые три квартала 2022 года. Рынок уже просел на 14% до 247 миллиардов рублей. А вот помещения для офисов и складов наоборот, приобретают популярность. Суммарно на их долю приходятся более 60% вложений.

На фоне текущих событий жилищный вопрос стоит особенно остро — не только в инвестировании, но и в секторе обслуживания уже готовых помещений.

Так, издание "Подмосковье сегодня" сообщает о судебном разбирательстве между Московской Госжилинспекцией и обслуживающей компании одного из домов в Ногинске в Подмосковье. Ведомство выявило нарушения при начислении платежей за отопление после обращения жительницы дома. Вести Подмосковья добавляют, что Арбитраж решил дело в пользу Госжилинспекции, а жилищной компании необходимо будет заново провести расчеты платежек.

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ Globallookpress.com
29 сентября 2022, 13:01 Источник: ТАСС

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