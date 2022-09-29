Новости
Рынок просел: жители России перестали вкладываться в недвижимость
В 2022 году россияне стали меньше инвестировать в недвижимость. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав среднее значение объема вложений в этот сектор. Это не означает, что жители России перестали вкладываться в недвижимость совсем, однако, по прогнозам результат упадет на 13% по сравнению с предыдущим годом. Сумму инвестиций оценивают в 350 миллиардов рублей.
Помимо прочего, аналитики уже подсчитали объем средств, вложенных в жилые помещения за первые три квартала 2022 года. Рынок уже просел на 14% до 247 миллиардов рублей. А вот помещения для офисов и складов наоборот, приобретают популярность. Суммарно на их долю приходятся более 60% вложений.
На фоне текущих событий жилищный вопрос стоит особенно остро — не только в инвестировании, но и в секторе обслуживания уже готовых помещений.
Так, издание "Подмосковье сегодня" сообщает о судебном разбирательстве между Московской Госжилинспекцией и обслуживающей компании одного из домов в Ногинске в Подмосковье. Ведомство выявило нарушения при начислении платежей за отопление после обращения жительницы дома. Вести Подмосковья добавляют, что Арбитраж решил дело в пользу Госжилинспекции, а жилищной компании необходимо будет заново провести расчеты платежек.
Выбираете новостройку?
Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.
Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!
8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный
Новости, аналитика
Что нужно знать
С января россияне совершили почти 6,9 тыс. сделок
Экспертное мнение