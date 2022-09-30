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Цены меняются: экономист назвал лучшее время для ипотеки

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Цены меняются: экономист назвал лучшее время для ипотеки

Эксперт напомнил, что граждане России могут воспользоваться программами государственной поддержки при оформлении ипотеки.
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Далеко не каждый россиянин сегодня может позволить себе приобрести жилье сразу за наличный расчет. Чаще всего граждане берут кредит на покупку недвижимости. Однако в период мировой экономической нестабильности, когда цены на дома и квартиры то снижаются, то поднимаются из-за непропорционального роста предложения и падения спроса, принять решение становится довольно-таки проблематично.

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Стоит ли брать ипотеку в 2022 году? На этот вопрос ответила кандидат экономических наук, профессор ГУУ Галина Сорокина. Она напомнила в интервью изданию LIFE, что граждане России могут воспользоваться программами государственной поддержки.

По словам эксперта. в последние пять лет в России дорожала недвижимость, при этом инфляция не опускалась ниже уровня трех процентов. Эти факторы влияли на снижение стоимости ипотеки, от чего заемщики получали дополнительную выгоду.

Меж тем, в 2022 году ситуация изменилась: выросли как цены на дома и квартиры, так и ключевая ставка ЦБ РФ – граждане стали реже брать кредиты для покупки недвижимости. На их решение также влияет нестабильная ситуация на рынке труда – люди боятся потерять работу из-за оттока западных компаний.

Так или иначе, экономист отметила, что стоимость жилья постепенно снижается. Темпы могут превысить пять процентов. По мнению эксперта, лучшим временем, чтобы взять ипотеку, будет конец осени.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 сентября 2022, 10:50 Источник: LIFE ✓ Надежный источник

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