Цены меняются: экономист назвал лучшее время для ипотеки

Эксперт напомнил, что граждане России могут воспользоваться программами государственной поддержки при оформлении ипотеки.



прочитано 195 раз

Далеко не каждый россиянин сегодня может позволить себе приобрести жилье сразу за наличный расчет. Чаще всего граждане берут кредит на покупку недвижимости. Однако в период мировой экономической нестабильности, когда цены на дома и квартиры то снижаются, то поднимаются из-за непропорционального роста предложения и падения спроса, принять решение становится довольно-таки проблематично.

Стоит ли брать ипотеку в 2022 году? На этот вопрос ответила кандидат экономических наук, профессор ГУУ Галина Сорокина. Она напомнила в интервью изданию LIFE, что граждане России могут воспользоваться программами государственной поддержки.

По словам эксперта. в последние пять лет в России дорожала недвижимость, при этом инфляция не опускалась ниже уровня трех процентов. Эти факторы влияли на снижение стоимости ипотеки, от чего заемщики получали дополнительную выгоду.

Меж тем, в 2022 году ситуация изменилась: выросли как цены на дома и квартиры, так и ключевая ставка ЦБ РФ – граждане стали реже брать кредиты для покупки недвижимости. На их решение также влияет нестабильная ситуация на рынке труда – люди боятся потерять работу из-за оттока западных компаний.

Так или иначе, экономист отметила, что стоимость жилья постепенно снижается. Темпы могут превысить пять процентов. По мнению эксперта, лучшим временем, чтобы взять ипотеку, будет конец осени.