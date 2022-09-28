Определены города России с самой высокой ценой за аренду недвижимости

Лидером рейтинга по стоимости арендного жилья стала Москва.

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Российский рынок недвижимости постепенно приходит в себя на фоне миовой экономической нестабильности. Изначально многие собственники жилья решили отказаться от планов по продаже домов и квартир и перевели их в категорию аренды. В последствие это привело к непропорциональному повышению предложения и, соответственно, снижению цен. На данный момент специалисты готовы озвучить конкретные цифры, установившиеся в разных уголках страны.

Так, специалисты уже определили города России с самой высокой ценой за аренду недвижимости. Чтобы снять малогабаритную квартиру, больше всего придется заплатить в российской столице. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на исследование портала "Мир квартир".

По их данным, самое дорогое арендное жилье сегодня находится в Москве. В среднем за квартиру площадью менее 31 квадратных метров придется выложить почти 36 тысяч рублей в месяц.

На втором месте сегодня находится один из самых популярных российских курортов. В расположенном на берегу Черного моря Сочи недвижимость обойдется в среднем в более 30 тысяч рублей.

Наконец, замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. Чтобы снять квартиру в Северной столице, придется выложить за месяц почти 24 тысячи рублей.

Дешевле всего арендное малогабаритное жилье стоит в Волжском, Саранске, Пензе, Брянске и Кургане. Там за квартиру придется отдать от восьми с половиной до почти десяти тысяч рублей.