Меньше миллиона: в Подмосковье нашли дешевые квартиры

"Однушку" в Подмосковье можно купить за 620, "двушку" – за 650 тысяч рублей.

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Летом в России наблюдалось падение цен на недвижимость. Из-за мировой экономической нестабильности многие собственники решили отложить планы по продаже квартир, а жители мегаполисов переехали в более экономичные дома в регионах. Превышение предложения над спросом привело к падению цен, однако сейчас рынок отыгрывает назад – стоимость растет.

Меж тем, даже в Московской области можно найти весьма недорогие варианты. Исследование портала "Мир квартир" показало, что в Подмосковье сегодня продается недвижимость стоимостью менее одного миллиона рублей. Об этом сообщает издание "Лента.ру".

Так, минимальная стоимость жилья в Московской области составляет всего 620 тысяч рублей. Специалисты обнаружили данный лот в Шатуре. Расстояние оттуда до столицы превышает 140 километров.

Речь идет об однокомнатной квартире площадью 24 квадратных метра. Она располагается на втором этаже трехэтажного кирпичного дома, который начали эксплуатировать всего семь лет назад. Ремонт довольно простой, однако вся необходимая инфраструктура находится в пешей доступности.

Самую дешевую "двушку" в Подмосковье сегодня можно купить всего за 650 тысяч рублей. Квартиру продают в р.п. Рязановский, г.о. Егорьвск. До Москвы ехать примерно 180 километров. Жилье расположено на первом этаже кирпичного дома с двумя этажами. Он построен почти 50 лет назад. Площадь комнат – 18 и 14, а кухни – всего шесть "квадратов".