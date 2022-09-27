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В Москве рухнул спрос на просторные квартиры

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В Москве рухнул спрос на просторные квартиры

Покупатели в Москве отдают предпочтение недвижимости площадью от 30 до 55 квадратных метров.
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На столичном рынке недвижимости за год сложилась уникальная ситуация. В Москве буквально рухнул спрос на просторные квартиры. Интерес к данной категории недвижимости сократился сразу на треть за период с августа 2021 по август 2020 года.

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Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на результаты исследования компании "НДВ Супермаркет Недвижимости". Речь идет о квартирах площадью более 55 квадратных метров. По данным аналитиков, сделки с подобными лотами стали оформлять за годовой период меньше на 33,2%.

Крупноформатные квартиры перестали интересовать жителей старых районов Москвы. С августа прошлого по август текущего года они отдавали предпочтение недвижимости с меньшим метражом.

Так, показатели спроса на квартиры до 30 и от 30 до 55 квадратных метров, наоборот, пошли вверх. Малогабаритное жилье прибавило сразу 23,6%, а вторая категория – 6,7%.

Кроме того, аналитики установили, что с начала года в старых районах столицы было заключено 33,7 тысячи сделок на продажу недвижимости в новостройках. И в этом случае доля квартир большого метража составила порядка трети от общего числа договоров.

При этом самыми востребованными лотами в Москве стали опять же квартиры размером от 30 до 55 квадратных метров. Их доля за год превысила 51%.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 сентября 2022, 09:00 Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник

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