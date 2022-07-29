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Заворотнюк, Малышева, Ветлицкая: работавшие на рынке недвижимости звезды шоу-бизнеса

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Заворотнюк, Малышева, Ветлицкая: работавшие на рынке недвижимости звезды шоу-бизнеса

Многие певцы, артисты, блогеры еще до популярности вели совсем иную жизнь и никак не были связаны с шоу-бизнесом. Есть и те, кто отказался от славы, отдав предпочтение совершенно другому делу. Например, одна из актрис, звезда фильма "Сто дней после детства", работает в сфере недвижимости – риелтором.
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Для Ирины Малышевой, которая сыграла Соню Загремухину в фильме 1975 года "Сто дней после детства", творчество стало не работой, а просто хобби. В одном из интервью она признавалась, что, работая риелтором, она чувствует себя очень комфортно и уверенно. Актриса многое может рассказать об объектах на рынке загородной недвижимости.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com

А вот коллегу Ирины Малышевой по киносфере Анастасию Заворотнюк работа риелтором не прельщала, судя по ее богатой фильмографии, различным проектам в шоу-бизнесе и популярности. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" трудилась на рынке недвижимости еще во время брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Еще одна звезда шоу-бизнеса, которая работала риэлтором – Наталья Ветлицкая. Примерно 15 лет артистка жила в Испании, где и продавала дома. Не так давно она возвращалась в Россию, как писали, в надежде продолжить карьеру певицы, но, дав пару концертов, знаменитость вновь скрылась с глаз публики.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Блогерство – тоже своего рода шоу-бизнес, поэтому упомянем известную в Сети Елену Колотилову. Сейчас женщина снимает видео о своей жизни и публикует на "Ютубе" (канал "Мама отличника"), зарабатывает на своих роликах в интернете. Но раньше она, говорят, была риелтором, ипотечным брокером.

Кадр YouTube

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2022, 10:40 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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