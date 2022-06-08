"Тенденция к снижению цен": продавцы вторичных квартир делают скидки

Эксперты по недвижимости в ближайшее время ожидают ускорения темпов снижения цен на "вторичку".

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Как показывает статистика, рынок вторичного жилья в России не встал, несмотря на все опасения. В свете непростой экономической ситуации некоторые россияне приостановили сделки купли-продажи, поэтому показатели, конечно же, ниже прошлогодних, но они есть. По данным гендиректора Apple Real Estate Данилы Савченко, около 24% покупателей хотят приобрести недвижимость прямо сейчас, опасаясь дальнейшего роста цен на квартиры.

Тем временем на вторичном рынке появляется все больше скидок и спецпредложений – продавцы готовы идти навстречу покупателям, поэтому желающим приобрести жилье выгодно не стоит тянуть.

"Тенденция к снижению цен объясняется в том числе конкуренцией среди продавцов," – объяснил Савченко в беседе с Life. Конкуренция же в свою очередь вызвана падением спроса среди покупателей.

По данным эксперта, почти треть продавцов "вторички" готова делать скидки покупателям, что так или иначе обязывает к снижению цен и всех остальных участников рынка. Вполне возможно, что подобная тенденция продлится вплоть до конца лета.

Примечательно, что больше всего сейчас дешевеют квартиры комфорт-класса. Даже по сравнению с апрелем цены в этой категории снизились на 7-9%. Наименее уступчивыми в этом плане являются собственники элитной недвижимости, что в некоторой степени связано с значительным сокращением объема таких предложений на рынке.