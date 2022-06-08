Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
"Тенденция к снижению цен": продавцы вторичных квартир делают скидки

Новости

"Тенденция к снижению цен": продавцы вторичных квартир делают скидки

Эксперты по недвижимости в ближайшее время ожидают ускорения темпов снижения цен на "вторичку".
прочитано 153 раза

Как показывает статистика, рынок вторичного жилья в России не встал, несмотря на все опасения. В свете непростой экономической ситуации некоторые россияне приостановили сделки купли-продажи, поэтому показатели, конечно же, ниже прошлогодних, но они есть. По данным гендиректора Apple Real Estate Данилы Савченко, около 24% покупателей хотят приобрести недвижимость прямо сейчас, опасаясь дальнейшего роста цен на квартиры.

ПО ТЕМЕ

Как дешево купить квартиру на вторичном рынке недвижимости: Советы от экспертов

Льготная ипотека на "вторичку" оживит спрос на новостройки – мнение экспертов

Тем временем на вторичном рынке появляется все больше скидок и спецпредложений – продавцы готовы идти навстречу покупателям, поэтому желающим приобрести жилье выгодно не стоит тянуть.

"Тенденция к снижению цен объясняется в том числе конкуренцией среди продавцов," – объяснил Савченко в беседе с Life. Конкуренция же в свою очередь вызвана падением спроса среди покупателей.

По данным эксперта, почти треть продавцов "вторички" готова делать скидки покупателям, что так или иначе обязывает к снижению цен и всех остальных участников рынка. Вполне возможно, что подобная тенденция продлится вплоть до конца лета.

Примечательно, что больше всего сейчас дешевеют квартиры комфорт-класса. Даже по сравнению с апрелем цены в этой категории снизились на 7-9%. Наименее уступчивыми в этом плане являются собственники элитной недвижимости, что в некоторой степени связано с значительным сокращением объема таких предложений на рынке.


Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 июня 2022, 12:42 Источник: Life ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок

Они расположены в пяти округах

В Москве освобождаются офисы В Москве освобождаются офисы

Из-за ухода иностранных арендаторов

В России заговорили об индексации тарифов за ремонт домов без согласования с собственниками В России заговорили об индексации тарифов за ремонт домов без согласования с собственниками

Меру утвердят законодательно

Вторичные квартиры могут подешеветь на 30% Вторичные квартиры могут подешеветь на 30%

Причин для роста цен не осталось

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+