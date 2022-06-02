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Ажиотажный спрос на жилье утих

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Ажиотажный спрос на жилье утих

Резкий рост цен также прекратился.
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Рынок недвижимости Московского региона постепенно успокаивается после весеннего ажиотажа. Многие опасения покупателей, связанные с экономической ситуацией в стране, не оправдались, и необходимость в быстрой покупке жилья пропала. Спрос начал снижаться, потянув за собой и цены.

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В первую очередь отрицательную динамику показали жилые комплексы в старых границах Москвы, где до этого наблюдался наиболее активный рост. В мае «квадрат» подешевел на 0,6%, до 270 тыс. рублей. Для сравнения, в марте жилье подорожало почти на 6%, в апреле – на 2%. Дисконт при заключении сделок достигал 5-10%, хотя еще месяц назад застройщики крайне неохотно соглашались на какие-либо скидки.

В Новой Москве и Подмосковье, где в течение весны стоимость жилья оставалась более адекватной, «квадрат» пока дешевеет символически. Однако аналитики уверены, что уже летом локальные рынки ожидает отрицательная динамика.

По итогам мая жилая недвижимость в Новой Москве подешевела на 0,1%, до 208 тыс. рублей, в Подмосковье – подорожала на 0,2%, до 155,5 тыс. рублей за кв. м.

Быстрее всего стали дешеветь самые доступные предложения. Так, если цены на квартиры в современных монолитно-кирпичных ЖК в «старой» Москве не изменились, то советские панельные дома сразу потеряли в цене 1%. «Однушки» за месяц также подешевели на 1%, а стоимость многокомнатного жилья выросла на 0,1%.

Автор: 2 июня 2022, 09:28 Источник: Индикаторы рынка недвижимости ✓ Надежный источник

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