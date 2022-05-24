Цены на новостройки достигли потолка

В некоторых крупных городах зафиксировано снижение цен.



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Рост цен на новостройки в крупных городах России постепенно замедляется. А на самых перегретых локальных рынках даже зафиксировано снижение. Однако о массовой отрицательной динамике пока говорить рано.



С начала года новостройки дорожали практически во всех крупных городах. В апреле-мае стоимость «квадрата» снизилась в десяти населенных пунктах из 70. Больше всего подешевели новостройки в Мурманске – на 9% по сравнению с мартом. На 7,9% снизилась средняя цена кв. м в Грозном; на 4,7% – в Сочи; на 3,8% – в Севастополе.

Сильнее всего средняя цена кв. м выросла в Рязани и Челябинске, более чем на 12% по сравнению с мартом. Более чем на 11% подорожали новостройки в Волжском, Набережных Челнах, Череповце, Магнитогорске, Челябинске и Владикавказе.

В Москве средняя цена кв. м с марта выросла на 0,9%, до 329,6 тыс. рублей. Средняя цена квартиры в новостройке снизилась на 2,3%, до 19,27 млн рублей.

В Подмосковье «квадрат» подешевел на 0,4%, до 171,5 тыс. рублей, квартиры – на 0,1%, до 8,56 млн рублей.