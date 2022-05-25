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Ляпнул – и сбылось: Шифрин получил квартиру в Москве необычным путем
В своем телеграм-канале артист пожаловался подписчикам на то, что ничего в его жизни не происходит так, как он того ожидает или как он себе задумал. Даже хуже – обычно все исполняется в перевернутом виде, "ровно наоборот", как выразился сам Ефим Шифрин.
Лишь однажды в жизни актера случилось исключение из этого правила. Судя по всему, исключение оказалось досадным. В то время Шифрину выдалась возможность получить квартиру в Москве. Распределение осуществлялось путем жеребьевки. Выйдя на сцену одного из ДК, мужчина скорбно произнес: "У меня будет первый...".
Буквально через минуту пророчество, случайно ляпнутое Шифриным, сбылось – ему досталась квартира на первом этаже. Таким необычным путем юморист получил свою первую столичную недвижимость. Забыть об этом он не может до сих пор, даже спустя много лет.
Примечательно, что во всех прочих случаях интуиция артиста проявляла себя куда хуже, и мужчину до сих пор это в некоторой мере расстраивает.
"Почему ни опыт, ни мозги, ни завалящие мои способности не могут мне помочь увидеть ожидаемое?" – посетовал 66-летний юморист.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как сейчас живет Ефим Шифрин – на протяжении многих лет артисту остается поддерживать хорошую форму и быть примером для подражания.
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