Аренда маленьких квартир подорожала на 11%

Самое дорогое жилье сдается в Москве.



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За последний год аренда малогабаритных квартир в России, площадью до 32 кв. м, в среднем подорожала на 10,9%. К росту ставок аренды привело увеличение спроса. На рынок пришли арендаторы, временно отказавшиеся от покупки жилья из-за роста цен и удорожания ипотеки.



Самые дорогие квартиры в аренду традиционно предлагаются в Москве. За год аренда маленьких квартир в столице подорожала на 11,5%, до 35,9 тыс. рублей в месяц.

В занявшем второе место Сочи аренда за год подорожала на 19%, до 30,5 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге маленькую квартиру можно арендовать в среднем за 23,8 тыс. рублей, в Подмосковье – за 23,1 тыс. рублей в месяц.

Самые дешевые квартиры предлагаются в городе Волжский – за 8,5 тыс. рублей в месяц. За год аренда здесь подешевела на 0,5%. Еще один город, где ставки аренды за год снизились, – Махачкала. Сейчас квартиру здесь можно снять за 12 тыс. рублей в месяц. В остальных городах России ставки выросли.

С бюджетом до 10 тыс. рублей в месяц можно найти жилье в Саранске, Пензе, Брянске и Кургане. По ставке до 11 тыс. рублей в месяц предлагаются маленькие квартиры в Кирове, Нижнем Тагиле, Орле, Курске, Смоленске, Ульяновске и Оренбурге.