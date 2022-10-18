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Отмена ипотеки под 0,1% снизит цены

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Отмена ипотеки под 0,1% снизит цены

Стоимость квартир может вернуться к рыночному уровню.
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Банк России планирует ввести ограничения на дешевую ипотеку от застройщиков, в том числе со ставкой 0,1%. Сейчас на такие программы приходится до 60-70% от всех сделок с новостройками класса «комфорт» в Москве.

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Центробанк полагает, что застройщики, прикрываясь дешевой ипотекой, завышают цены на квартиры, причем весьма существенно – на 20-30%. Покупатель же больше смотрит на размер ежемесячного платежа, чем на итоговую цену квартиры. Особенно, если жилье приобретается для проживания, а не для перепродажи.

Ограничение программ со ставкой от 0,1%, по прогнозам аналитиков, приведет к снижению спроса на 20-30% и вынудит застройщиков снизить цены. В результате стоимость жилья может приблизиться к рыночной.

В Москве застройщики уже вынуждены снижать цены из-за сокращения активности покупателей. Относительно мая, когда была зафиксирована пиковая стоимость квартир, цены снизились на 13%. После введения ограничений со стороны Центробанка цены могут опуститься еще на 10-15%, однако все зависит от конкретных мер, которые примет госрегулятор.

Автор: 18 октября 2022, 02:31 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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