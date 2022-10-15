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Ипотеку стали брать чаще и на долгий срок
Покупатели квартир в новостройках Московского региона стали оформлять ипотеку на более длительный срок. Всего за три месяца доля кредитов на срок до 10 лет сократилась почти в пять раз, до 4%. При этом доля ипотеки на срок в 20-30 лет выросла на 48 п.п. и достигла рекордных 77%.
Большинство кредитов – 79% – было оформлено по программам с господдержкой. Стандартной ипотекой воспользовались 18% заемщиков. Оставшиеся 3% – это кредиты, оформленные IT-специалистами.
Сумма более половины ипотечных кредитов составляет от 3 до 9 млн рублей. Еще 17% – это ипотека на сумму до 12 млн рублей. Самый популярный размер первого платежа – 15-20%.
К осени доля ипотечных сделок в Московском регионе достигла максимальных значений – 82%. Больше всего ипотечных сделок – 86,5% – совершается в Подмосковье.
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