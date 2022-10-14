Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Ипотека под 0,01%: как купить квартиру с огромной выгодой

Новости

Ипотека под 0,01%: как купить квартиру с огромной выгодой

Застройщики предлагают россиянам квартиры с льготной ипотекой.
прочитано 44 раза

Пандемия коронавируса и дальнейшая мировая экономическая нестабильность негативно отразились на отечественном рынке недвижимости. В период стагнации многие граждане не рисковали вкладываться в дома и квартиры. Спрос на жилье упал также из-за выросших процентов по ипотеке.

ПО ТЕМЕ

Застройщики ставят продажи на паузу

Идеальный арендатор: кому легче всего снять квартиру

Однако сейчас российский рынок восстанавливается. Более того, цены на недвижимость начинают расти. В этих условиях очень важно не упустить момент и приобрести квартиру с максимальной выгодой. По словам эксперта по недвижимости Кирилла Кулакова, делать это нужно именно сейчас.

Он подчеркнул, что в период стагнации у застройщиков возникли риски по заморозке кредитных ресурсов в уже готовых многоквартирных домах. В итоге некоторые из них приняли решение субсидировать ипотеку, чтобы полученные средства вложить в новые проекты.

Решение максимально прагматичное, поэтому цены на жилье будут только расти – застройщикам необходимо окупить сегодняшние потери. Меж тем, именно сегодня у россиян есть возможность воспользоваться субсидией. По данным телеканала "Царьград", ставки могут доходить до символических значений в 0,01%.

Как отмечает телеканал "360", эксперт призвал граждан покупать квартиры у застройщиков, которые готовы субсидировать ипотеку. Очевидно, что данное предложение ограничено по времени. Цены на недвижимость станут выше в течение следующих двух-трех лет.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 октября 2022, 08:57 Источник: РИАМО ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Застройщики ставят продажи на паузу Застройщики ставят продажи на паузу

Чтобы не допустить снижения цен

Кладовки – новый тренд в новостройках Кладовки – новый тренд в новостройках

Они встречаются почти в каждом новом ЖК

Флигель усадьбы Тургенева на Остоженке ждет реставрация Флигель усадьбы Тургенева на Остоженке ждет реставрация

Главное здание привели в порядок несколько лет назад

Идеальный арендатор: кому легче всего снять квартиру Идеальный арендатор: кому легче всего снять квартиру

Мнение эксперта

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+