В России зафиксировали сильный рост цен на квартиры

Цены на квартиры в России в текущем году выросли на 13%. Об этом рассказал генеральный директор "Дом.рф", Виталий Мутко.

Мутко отметил, что в 2020 году стоимость жилья повысилась на 15,5%. По мнению эксперта, причины такой тенденции заключаются в несоответствии спроса и предложения на рынке. Он считает, что для разрешения ситуации необходимо увеличить темы введения жилья, сообщают "Вести Подмосковья".