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Политика
Володин поддержал меры МИДа в отношении Deutsche Welle

Володин поддержал меры МИДа в отношении Deutsche Welle

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал принятые МИДом России меры в отношении "Дойче Велле". По его словам, парламентарии полностью поддерживают решение внешнеполитического ведомства.
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В МИДе заявили о запрете на вещание и трансляцию Deutsche Welle в РФ. Также будет закрыт корреспондентский пункт телерадиокомпании и аннулированы аккредитации сотрудников российского бюро. Внешнеполитическое ведомство предложит внести DW в реестр СМИ-иноагентов.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Володин отметил, что принятые меры – это ответный шаг на запрет вещания "RT DE" в Германии. Возмущение представителей правительства и общественности ФРГ спикер ГД назвал странным.

"Разве это не то же самое, что вы делаете против "RT DE"?" – написал спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

По его словам, Германия не следует принципам, которые озвучивает: нарушает свободу слова, вводит цензуру, действует против демократических ценностей.

"Те, кто пытается таким образом вести себя против нашей страны, должны понять: пора заканчивать с этими решениями", – подчеркнул Володин.

Вести диалог с Россией нужно только при взаимном уважении и отсутствии двойных стандартов, отметил спикер.

Он заявил, что депутаты ГД полностью поддерживают принятые против DW меры. Решения могли быть более жесткими, добавил спикер.

"Недружественные действия против нашей страны без внимания не оставим", – сообщил Володин.

По поручению спикера журналистам DW запрещен допуск в Госдуму. Также им отказано в аккредитации на мероприятия ГД.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 3 февраля 2022, 22:39 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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