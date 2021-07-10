Володин ответил на призыв Британии отменить закон об иноагентах в России

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал проявлением двойных стандартов призыв постпредства Великобритании при ОБСЕ отменить российский закон об иностранных агентах. Политик напомнил, что в США аналогичные нормы действуют с 1938 года, но Лондон их отмены не требует.

