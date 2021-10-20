В Кремле назвали сроки новой встречи Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вскоре могут встретиться вновь. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, возможность проведения очередных переговоров обсуждалась на встрече представителя МИД России Юрия Ушакова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Представитель Кремля добавил, что саммит вполне вероятно может пройти до конца 2021 года, однако его формат еще не определен, сообщает Ura.ru.
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