Озвучены три варианта объединения России и Белоруссии: Никто ничего не теряет

На прошлой неделе в Сочи состоялась встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Переговоры прошли в формате "один на один", без дипломатов и журналистов. Многие эксперты предположили, что темой беседы политиков стало объединение двух государств. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что есть три варианта интеграции России и Белоруссии.

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