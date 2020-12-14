Жириновский предупредил о подготовке Украиной военных провокаций против России

Вооруженного конфликта между Россией и Украиной не избежать, считает лидер ЛДПР. Он предупредил, что в Киеве при поддержке западных спецслужб готовят заброску на территорию РФ диверсантов и атаку Донецка с использованием беспилотников.
Апогей военного конфликта придется на 22 июня 2021 года, считает Жириновский. По его словам, о планах Киева ему сообщили еще в 2016 году источники в Германии.
Вооруженный конфликт планировалось начать в тот же год, но победа Дональда Трампа на президентских выборах в США спутала планы агрессоров, заявил Жириновский. С приходом Джо Байдена руки у Запада будут развязаны, добавил лидер ЛДПР.
По словам политика, отдельные подразделения украинской армии готовы и ждут сигнала к атаке. Диверсантов забросят на территорию Курской, Брянской и Белгородской областей. Они должны будут совершить теракты, предупреждает Жириновский.
"Поэтому 2021 год – будет обострение конфликта с Украиной", – сказал лидер ЛДПР в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Ранее украинский дипломат Роман Бессмертный заявил о подготовке военной операции в Крыму и Донбассе. Он напомнил о недавних словах главы генштаба ВСУ Руслана Хомчака. Тот объявил, что армия готовится вернуть утраченные территории.
Дипломат сделал вывод, что в ВСУ разрабатывают план военной операции и не надеются на мирное возвращение Крыма и Донбасса. По мнению дипломата, перед началом наступления нужно вывезти на Украину всех лояльных местных жителей.
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