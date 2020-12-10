Украина призвала Россию вывести добровольцев из Донбасса под угрозой давления

По его словам, за выполнение обязательств, взятых на нормандском саммите 2019 года, должен отвечать не только президент Украины Владимир Зеленский, но и президент России Владимир Путин. Политик считает, что диалог с Донбассом исключает любые переговоры с представителями власти республик.
Ранее Кравчук заявил, что нашу страну могут отключить от SWIFT. Он отметил, что для того, чтобы разговор стал действенным, его нужно превратить в конкретный документ и подать его на соответствующий адрес.
Одним из способов давления на Россию Кравчук назвал возможное отключение нашей страны от международной расчетной системы. По его словам, это вынужденное действие.
К таким мерам Украина призывает в случае, если Россия не заберет свои военные формирования с Донбасса, а также не выведет добровольцев.
Напомним, в политической группе по Донбассу разрабатываются вопросы организации местной власти на территории республики, которая Киевом не контролируется. Он этом ранее рассказал Леонид Кравчук. Он отметил, что речи о местных выборах не идет. Тем не менее, с ДНР и ЛНР ведутся переговоры по всем вопросам об урегулировании ситуации в регионе, в том числе и об обмене удерживаемых лиц.
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