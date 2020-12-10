Украина призвала Россию вывести добровольцев из Донбасса под угрозой давления

Первый президент Украины, председатель делегации Незалежной в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сделал громкое заявление. Он сказал, что российскую и украинскую версию Плана по Донбассу следует отозвать из минского формата.

прочитано 2019 раз