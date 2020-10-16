Кравчук рассказал о планах на Донбасс

В политической группе по Донбассу разрабатываются вопросы организации местной власти на территории Донбасса, которая Киевом не контролируется, рассказал глава украинской делегации Леонид Кравчук, передает RT. Он отметил, что речи о местных выборах не идет. Тем не менее, с ДНР и ЛНР ведутся переговоры по всем вопросам об урегулировании ситуации в регионе, в том числе и об обмене удерживаемых лиц.
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