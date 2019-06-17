После встречи с Зеленским Макрон встал на сторону России
Если судить по риторике и Петра Порошенко, и Владимира Зеленского, то может сложиться впечатление, что каждый президент Украины использует возможность пообщаться с лидерами стран Запада не для того, чтобы помочь своей стране, а лишь затем, чтобы крепче насолить России. Поэтому для экспертов не стало сюрпризом, когда на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном действующий украинский лидер вновь завел разговор о необходимости антироссийских санкций.
Французский лидер не стал публично разочаровывать своего украинского коллегу, однако сделал важную ремарку, указывающую, что в этом вопросе он все же склоняется на сторону России. "Франция, встав во главе Комитета министров, выступает не за снятие санкций, но за то, чтобы избежать выхода России из Совета Европы", – цитирует ТАСС Макрона. "Это негативно отразилось бы на той цели, к которой мы стремимся, а также для российских граждан, для всех тех, кто видит в СЕ средство защиты своих прав", – добавил он.
Президент Франции добавил, что траектория возможного выхода России из Совета Европы была замечена еще тогда, когда в СЕ председательствовала Финляндия. И тогда же, по его словам, была начала работа по возвращению российской стороны. "Она заключалась в том, чтобы призвать Россию соблюдать условия: уважать юридические и принципиальные решения организации, платить взносы", – рассказал Эммануэль Макрон.
Еще раз подтверждаем, что после полного восстановления прав делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ Россия исполнит все финансовые обязательства за период с момента вынужденного принятия решения о приостановке выплатhttps://t.co/LYQjfPQ3r1 pic.twitter.com/AXpl7p8ZBh— МИД России ���� (@MID_RF) 4 июля 2018 г.
Отметим, Россия перестала платить деньги в Совет Европы после того, как российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ. Москва поставила перед своими европейскими коллегами жесткое условие для своего возвращения – чтобы ситуация, когда против ее национальной делегации вводятся такие санкции больше никогда не смогла бы повториться. Европейцам, судя по всему, пришлось признать правоту России и пойти ей навстречу.
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