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Политика

Зеленскому крепко досталось после хамства в адрес Путина

Владимир Зеленский. Фото: Global Look Press
Владимир Зеленский за недолгое президентство уже успел отметиться хамскими выпадами в адрес Владимира Путина, в частности, относительно выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Поведение лидера Незалежной не осталось без ответа: выскочке крепко досталось от известного политика.   
прочитано 817 раз

Украина все годы независимости судорожно пытается выстроить национальную идентичность. Мова, вышиванки и прочие элементы национальной культуры – все это упорно внедряется в сознание жителя Незалежной. Не обходится и без смешного: в украинцы ни с того ни с сего записывают известных деятелей культуры. 

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Подобным промышляли во времена президента-украинизатора Виктора Ющенко, после при Петре Порошенко. Теперь это "почетное знамя" подхватил Владимир Зеленский.  

Новый лидер Незалежной записал в украинцы русского ученого и авиаконструктора Игоря Сикорского. В своем поздравлении по случаю 130-летия великого инженера он заверил, что власть в его лице будет создавать все условия, чтобы талантливые люди не покидали Украину. 

Пример Сикорского, заявил Зеленский, всегда будет вдохновлять украинских изобретателей. "Я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинский путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране", – пафосно пообещал шоумен.  

На очередное громкое заявление нового президента Незалежной отреагировали в Москве. Сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал Зеленского для начала создать украинским гражданам комфортные условия для жизни, чтобы никто не чувствовал себя ущемленным.  

По словам законодателя, люди должны знать, что у них есть перспективы в своей стране. "Ничего этого на Украине сегодня нет", – цитирует Цекова РИА ФАН.  

Действительно, пока Зеленский соревнуется в демагогии с прошлым президентом Петром Порошенко, население Незалежной разбегается кто куда. В Киеве признают: только за прошлый год число украинцев снизилось на 250 тысяч человек.  

И станет еще меньше, когда жители Незалежной начнут массово получать российские паспорта: соответствующий указ не так давно подписал Владимир Путин. Зеленский резко отреагировал, заявив, что воспользоваться таким шансом захотят только "жертвы пропаганды", а также не упустил возможности в очередной раз обвинить российские власти в "агрессии" в Крыму и Донбассе. 

Автор: Иван Поляков27 мая 2019, 06:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Начинают травить Зеленского. В угоду Порошенко или Путину?
Гость
Ответить
Статья ни о чём.
Гость
Ответить
Моя искренняя благодарность тем, кто показал мне прекрасный сайт HTTP://︁ONTWIGGSY︁.︁COM/SHSV5Q2 Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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