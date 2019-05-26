"Закончит как Порошенко": Зеленскому вынесли суровый приговор
Украинский предприниматель считает, что действующий глава страны должен меньше ориентироваться на мнение западных лидеров при принятии важных решений. В противном случае он может закончить как его предшественник.
"Если Зеленский будет слушать Запад, он в конце концов закончит как Порошенко. У него будут те же результаты – 5, 10 или 15 вместо 73%", – отметил Игорь Коломойский. Олигарх добавил, что победа шоумена на президентских выборах свидетельствует о том, что жители Украины устали от проводимых Петром Порошенко реформ.
Украинский предприниматель уверен, что Соединенные Штаты и Европейский союз обязаны списать внешний долг Украины и направить все свои силы на борьбу с Россией. "Это ваша игра, ваша геополитика. Вам (Западу) нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина – просто оправдание", – цитирует Игоря Коломойского "ПолитНавигатор".
Ранее стало известно, что бизнесмен порекомендовал Владимиру Зеленскому последовать примеру Греции и Аргентины и объявить в стране дефолт, чтобы не платить долги Международному валютному фонду. Сам украинский президент решил пока не комментировать предложение олигарха.
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