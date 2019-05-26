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"Закончит как Порошенко": Зеленскому вынесли суровый приговор

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Предприниматель Игорь Коломойский считает, что политическая карьера Владимира Зеленского может скоро закончиться. Смелое заявление прозвучало во время интервью крупному британскому изданию.
прочитано 461 раз

Украинский предприниматель считает, что действующий глава страны должен меньше ориентироваться на мнение западных лидеров при принятии важных решений. В противном случае он может закончить как его предшественник.

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Если Зеленский будет слушать Запад, он в конце концов закончит как Порошенко. У него будут те же результаты – 5, 10 или 15 вместо 73%", – отметил Игорь Коломойский. Олигарх добавил, что победа шоумена на президентских выборах свидетельствует о том, что жители Украины устали от проводимых Петром Порошенко реформ.

Украинский предприниматель уверен, что Соединенные Штаты и Европейский союз обязаны списать внешний долг Украины и направить все свои силы на борьбу с Россией. "Это ваша игра, ваша геополитика. Вам (Западу) нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина – просто оправдание", – цитирует Игоря Коломойского "ПолитНавигатор".

Ранее стало известно, что бизнесмен порекомендовал Владимиру Зеленскому последовать примеру Греции и Аргентины и объявить в стране дефолт, чтобы не платить долги Международному валютному фонду. Сам украинский президент решил пока не комментировать предложение олигарха.

Автор: Полина Крылова26 мая 2019, 17:20

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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