Зеленского предупредили о серьезной опасности
Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что предстоящие выборы в Верховную раду не обойдутся без скандалов и черного пиара. Владимиру Зеленскому будут противостоять оппозиционные партии, придерживающиеся прозападных и европессимистических идей. Они не смогут договориться с друг другом и потому не будут представлять серьезную опасность команде президента.
По мнению эксперта, лидирующую позицию на внеочередных выборах займет партия Владимира Зеленского. Сторонники главы страны будут в первую очередь ориентироваться на широкие массы и сулить им скорейшее решение социальных и экономических проблем.
Однако уже спустя год в команде украинского лидера произойдет раскол "на разные группы влияния". "Потому что всего на всех не будет хватать, команда эта мозаична, хаотична, все будут надеяться чем-то поживиться, а Владимира Зеленского это не устраивает", – передает слова Руслана Бортника "ПолитНавигатор". Он добавил, что образовавшая коалиция будет представлять серьезную угрозу для действующего президента.
Напомним, что во время инаугурационной речи 20 мая новый глава страны сообщил о роспуске Верховной рады. Владимир Зеленский объяснил свое решение тем, что в парламенте отсутствует правящее большинство. Выборы в Верховную раду пройдут 21 июля 2019 года.
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