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Политика

Зеленского предупредили о серьезной опасности

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
На выборах в Верховную раду партия действующего президента Украины Владимира Зеленского имеет все шансы занять первое место. По мнению эксперта, уже спустя некоторое время сторонники главы страны разделятся на враждующие между собой группировки.
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Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что предстоящие выборы в Верховную раду не обойдутся без скандалов и черного пиара. Владимиру Зеленскому будут противостоять оппозиционные партии, придерживающиеся прозападных и европессимистических идей. Они не смогут договориться с друг другом и потому не будут представлять серьезную опасность команде президента.

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По мнению эксперта, лидирующую позицию на внеочередных выборах займет партия Владимира Зеленского. Сторонники главы страны будут в первую очередь ориентироваться на широкие массы и сулить им скорейшее решение социальных и экономических проблем.

Однако уже спустя год в команде украинского лидера произойдет раскол "на разные группы влияния". "Потому что всего на всех не будет хватать, команда эта мозаична, хаотична, все будут надеяться чем-то поживиться, а Владимира Зеленского это не устраивает", – передает слова Руслана Бортника "ПолитНавигатор". Он добавил, что образовавшая коалиция будет представлять серьезную угрозу для действующего президента.

Напомним, что во время инаугурационной речи 20 мая новый глава страны сообщил о роспуске Верховной рады. Владимир Зеленский объяснил свое решение тем, что в парламенте отсутствует правящее большинство. Выборы в Верховную раду пройдут 21 июля 2019 года. 

Автор: Полина Крылова26 мая 2019, 10:08
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Прохожий из Крыма
Ответить
Опасность? В Куеве ахтунги?...
Ну это для них не опасно.
1

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