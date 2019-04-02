Меркель уличили в любви к российской императрице

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Вторник 2 апреля
Лента новостей
10:22
В Москве задержали четверых подозреваемых в дерзком разбое
10:04
Актер из массовки похвастался ролями в блокбастерах
09:52
Медведева ответила на неудобный вопрос о Туктамышевой
09:44
В Москве сотрудница полиции случайно выстрелила в себя
09:39
В Калининграде на заброшенном заводе произошел пожар
09:18
На побережье Малайзии обрушился смерч (видео)
09:15
Племянницу Скрипаля жестоко избили
09:03
В Мурманске пьяный водитель разбил 15 машин
08:57
В Екатеринбурге с крыши детского сада на голову ребенку обрушилась наледь
08:53
"Ты жирная!": отец озвучил жестокие слова первого мужа Началовой
08:41
Россиян предупредили о новых налогах
08:21
Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
08:06
В доме на севере Москвы произошел пожар
07:00
Рухнувший рубль сделает нищими миллионы россиян в апреле
06:31
Победа за Порошенко: что мешает Зеленскому выиграть выборы
04:18
"От кого и какой ребенок": многодетную Порошину разнесли в пух и прах
02:04
"Перепой?": названа неожиданная причина плохого самочувствия Бузовой
00:06
Сознался в жестоком убийстве: на шоу Дмитрия Шепелева нагрянула полиция
22:00
Экс-солистка группы "Блестящие" рассказала правду о дружбе Фриске и Орловой
21:56
Будет новая кровь: сделано официальное заявление о ситуации на Украине
21:56
Огромная потеря: с Водонаевой случилось ужасное в День дурака
21:18
Пара тарелок и бутылка: Волочкова устроила праздник таинственному возлюбленному
20:24
Москвичей предупредили о возвращении заморозков
20:22
Москва подарит молодоженам незабываемые минуты
20:14
Тутберидзе раскрыла главный секрет успеха Загитовой
19:44
Володин обсудил с Кудриным взаимодействие Думы и Счетной палаты
19:14
Рынска переплюнула затравленную Скабееву
19:00
Есть погибшие: в Саранске обрушился жилой дом
18:28
Узнавший о разводе Корчевников рассказал о связи с Алентовой
18:22
Малышева спасла беззащитных животных от живодера
17:23
Скончался знаменитый писатель
17:12
Дума продлит сроки работы согласительной комиссии по закону о хостелах
17:06
"Единая Россия" зовет на субботники
17:02
Охлобыстин вслед за Пореченковым простил наглеца Зеленского
16:58
Единственная внучка Гурченко страшится убийства из-за наследства актрисы
16:12
Звезда 90-х произвела фурор экстремальным мини
16:12
Названа нелепая причина строительства Крымского моста
15:41
Уехавшая из России Акиньшина показала фигуру в купальнике
15:26
Оскандалившемуся Серебрякову вручили престижную премию
15:18
"Секс на яхте": Беркова раскрыла подробности пятой свадьбы
15:13
"ЕР" проведет в апреле экологический форум в Челябинске
15:11
Завалившуюся после свадьбы с Юлианом Анастасию пришлось поднимать Малахову
14:47
Театр классического балета покажет "Спартака" в Кремле
14:35
Названы главные причины рака груди
14:34
Безрукова крутит роман с молодым актером
14:28
В жуткой аварии под Тулой погибли пять человек
14:22
На Урале снегоход с людьми ушел под лед
14:05
"На женщину уже смахивает": 19-летняя дочь Маликова ужаснула постаревшим видом
13:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 апреля 2019 года
13:42
В Башкирии легковушка врезалась в забор
13:37
"Пить надо меньше": Бузову под руки увели со сцены
13:35
Под Архангельском убийца месяц жил в квартире с трупом гостя
13:30
"Испорченный" портрет Миддлтон разгневал народ
13:18
В Москве бойцы СОБРа взяли штурмом квартиру
13:06
На эстакаде в Москве перевернулся грузовик
12:57
Таркан возвращается в Россию
12:57
В доме престарелых во Франции после ужина умерли четыре старика
12:42
Кожевникова рассказала о ребенке Савельевой
12:39
Гигантский метеорит упал на Землю (видео)
12:34
Бизнесмен Авдеев вошел в высший совет Федерации регби России
12:30
Наглый Зеленский поставил дерзкие условия Путину
12:29
Около ТЦ в центре Екатеринбурга устроили поножовщину
12:15
"Роковая красавица": Загитова восхитила новым имиджем
11:51
Мария Порошина получила неожиданный удар от бывшего мужа
11:50
Найден эффективный способ лечения инфекций
11:47
В Коми автобус с вахтовиками попал в ДТП
11:35
Место смерти жены владельца S7 сняли на видео
11:24
Наташа Королева высказалась о решении сына стать стриптизером
11:19
49-летняя Лопес подалась в стриптиз
10:50
Женский ЦСКА прекращает сотрудничество с училищем Звенигорода после секс-скандала
10:48
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День первый
10:45
В квартире под Москвой нашли заколотого мужчину
10:38
На востоке Петербурга кипяток забил фонтаном
10:34
Азиза довела жену Погребняка до истерики
10:32
"Честное фото" Литвиновой стало сенсацией
09:59
Асмус вывела Харламова на чистую воду
09:56
Знаменитости бурно отреагировали на откровения Галкина
09:36
В центре Москвы обрушились строительные леса
09:20
Заносчивая Маркл оскорбила известного артиста
08:59
В Москве при стрельбе из пистолета ранен мужчина
08:45
Порошенко сравнил Зеленского с Галкиным
08:32
Умерла звезда фильма о Джеймсе Бонде
08:23
Клоун Зеленский укрепил лидерство в День дурака
08:20
"С ней тяжело": как Пугачева готовится к юбилейному концерту
07:59
Гороскоп на неделю
07:53
В США застрелили известного музыканта
06:04
"Это вирус": Пореченков ответил хаму Зеленскому
03:56
"Приучила": раздевшийся догола Лазарев сделал неожиданное признание
02:00
Елизавета II согласилась с жестким запретом после проблем у мужа
00:02
"Евровидение" с россиянином во главе ждут большие изменения
23:28
Выскочка Зеленский жестко унизил неудачника Порошенко
22:01
Отрезала сыну ухо: жуткие подробности нападения матери на собственного ребенка
21:00
Жена владельца авиакомпании S7 разбилась на самолете
20:21
Первые результаты выборов президента Украины
20:00
Конец света отменили: найдено неожиданное объяснение активности НЛО
18:03
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 марта 2019 года
17:57
Малахов раскрыл тайну Собчак
17:31
Хулиганка Вайкуле размазала торт по лицу Винокура
16:53
Известный певец жадно набросился на Бузову прямо на сцене
16:20
В Лондоне злодей напал на людей с ножом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Победа за Порошенко: что мешает Зеленскому выиграть выборы
Знаменитая модель станет многодетной матерью
Бывшие мужья делят наследство Началовой
Лолита тяжело переживает потерю возлюбленного
Семья Фриске оценила новую любовь Шепелева
Повалий устроила переполох на выборах президента Украины
Политика

Меркель уличили в любви к российской императрице

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Министр иностранных дел Хайко Маас раскрыл любопытную подробность о канцлере Германии. По его словам, Ангела Меркель с большим уважением относится к императрице Екатерине II.
прочитано 119 раз

Немецкий политик прибыл из Берлина в Нью-Йорк, чтобы принять начало председательства Германии в Совете Безопасности ООН. В рамках официальной поездки Хайко Маас посетил музыкальную постановку российского композитора Сергея Дрезнина "Екатерина Великая".

ПО ТЕМЕ

Меркель вонзила нож в спину доверчивого Порошенко

Меркель крепко врезали за поддержку Путина

Ангела Доротея Меркель

Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

Постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген выступил на открытии вечера. Немецкий дипломат рассказал, что выбрал этот спектакль по совету российского коллеги Василия Небензи. 

В разговоре с журналистами посол отметил, что на рабочем столе канцлера стоит портрет Екатерины II. Ангела Меркель хранит его на протяжении 14 лет своего правления. Любопытно, что именно эта императрица подписала манифест о присоединении Крымского полуострова к Российской державе, передает сайт "Комсомольская правда".

Ранее стало известно, что с правительственным самолетом, на котором прилетел министр иностранных дел Германии в Соединенные Штаты, случилась техническая неполадка. Из-за поврежденной шины воздушное судно не смогло самостоятельно приблизиться к месту стоянки. "У нас произошла проблема с шиной, поэтому нас пришлось буксировать", – цитирует пилота ТАСС.

Автор: Полина Крылова2 апреля 2019, 10:27

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Хамоватый Порошенко поплатился за наезд на Путина
Кремль остудил пыл самодовольного Зеленского
Его убьют: известный политик рассказал о смерти Зеленского
Трамп отказал в убежище поджавшему хвост Порошенко

Шоу-бизнес

Леонтьев обнародовал фото неузнаваемой Вайкуле
Кто "окольцевал" мать пятерых детей Марию Порошину
Рудковская решила сменить имя малолетнему сыну
"Ты жирная!": отец озвучил жестокие слова первого мужа Началовой

Проишествия

Малышева спасла беззащитных животных от живодера
60 ударов ножом: популярное шоу довело до дикой резни
Музыканты известной рок-группы погибли в жутком ДТП
Москвич-педофил 10 лет держал мальчика в сексуальном рабстве

Lifestyle

Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Звезду сериала "Игра престолов" сразил инсульт
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Мария Порошина получила неожиданный удар от бывшего мужа

Экс-супруг сомневается в отцовстве
Шоу-бизнес

Пара тарелок и бутылка: Волочкова устроила праздник таинственному возлюбленному

Звезда накрыла скромный стол

Шоу-бизнес

"На женщину уже смахивает": 19-летняя дочь Маликова ужаснула постаревшим видом

Девушка больше не выглядит на свой возраст
Регионы

Племянницу Скрипаля жестоко избили

Женщине разбили губу

Гороскоп

Победа за Порошенко: что мешает Зеленскому выиграть выборы
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Гороскоп на апрель

Фоторепортажи

Оскандалившемуся Серебрякову вручили престижную премию
Орейро в полупрозрачном наряде покорила Москву
Иссохшая Чурикова пришла за наградой
Мужья Меньшовой и Боярской блеснули на премии

Спорт

Тутберидзе раскрыла главный секрет успеха Загитовой
"Роковая красавица": Загитова восхитила новым имиджем
Оплеванный российский спортсмен отказался выполнять требования МОК
Уткин нанес новый удар Черчесову

Регионы

Названа нелепая причина строительства Крымского моста
Колледж в Петербурге затопило кипятком (видео)
Учительницу уволили за снимок в купальнике
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru