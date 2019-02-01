Успеху везунчика Зеленского нашли объяснение
Согласно последнему опросу социологической группы "Рейтинг", первое место в предвыборной президентской гонке занял лидер студии "Квартал – 95". По мнению российского чиновника, такой результат связан с тем, что украинские избиратели устали от действующего главы страны Петра Порошенко и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Для граждан Украины Владимир Зеленский – новая личность, которая внушает большие надежды.
"В последние годы стало очевидно, что украинскому обществу окончательно надоели отжившие свой век политически клоуны из прошлого Порошенко и Тимошенко. В этом плане выдвижение актера Зеленского, а затем и последовавшая за этим его официальная регистрация в качестве кандидата в президенты, конечно подняли ему так называемый "рейтинг ожиданий", – пояснил Вадим Манукян.
Член экспертного совета считает, что нынешний лидер может лишиться первого места, когда начнутся политические дебаты между кандидатами. Он настаивает на том, что Владимир Зеленский обрел успех у избирателей благодаря сериалу "Слуга народа", вышедшему в 2015 году. В этом проекте актер исполнил роль честного украинского президента Василия Голобородько, который выступает против коррупции.
"Конечно, когда начнутся реальные дебаты между кандидатами он этот рейтинг может и растерять, но сейчас он лидер. Фильм "Слуга народа" 2015 года был гениальным ходом Зеленского. Этот ход безусловно поддержал и Коломойский. Данному тандему теперь вполне по силам одержать победу 31 марта 2019 года, но все зависит от качества дебатов со стороны Зеленского", – заключил Манукян.
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