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Политика

Успеху везунчика Зеленского нашли объяснение

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Известный шоумен возглавил президентский рейтинг на Украине. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что на мнение граждан повлиял популярный сериал Владимира Зеленского "Слуга народа".
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Согласно последнему опросу социологической группы "Рейтинг", первое место в предвыборной президентской гонке занял лидер студии "Квартал – 95". По мнению российского чиновника, такой результат связан с тем, что украинские избиратели устали от действующего главы страны Петра Порошенко и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Для граждан Украины Владимир Зеленский – новая личность, которая внушает большие надежды.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"В последние годы стало очевидно, что украинскому обществу окончательно надоели отжившие свой век политически клоуны из прошлого Порошенко и Тимошенко. В этом плане выдвижение актера Зеленского, а затем и последовавшая за этим его официальная регистрация в качестве кандидата в президенты, конечно подняли ему так называемый "рейтинг ожиданий", – пояснил Вадим Манукян.

Член экспертного совета считает, что нынешний лидер может лишиться первого места, когда начнутся политические дебаты между кандидатами. Он настаивает на том, что Владимир Зеленский обрел успех у избирателей благодаря сериалу "Слуга народа", вышедшему в 2015 году. В этом проекте актер исполнил роль честного украинского президента Василия Голобородько, который выступает против коррупции.

"Конечно, когда начнутся реальные дебаты между кандидатами он этот рейтинг может и растерять, но сейчас он лидер. Фильм "Слуга народа" 2015 года был гениальным ходом Зеленского. Этот ход безусловно поддержал и Коломойский. Данному тандему теперь вполне по силам одержать победу 31 марта 2019 года, но все зависит от качества дебатов со стороны Зеленского", – заключил Манукян. 

Автор: Полина Крылова1 февраля 2019, 00:45

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