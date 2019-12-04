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Политика

Соловьев унизил Зеленского перед важной встречей

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президенту Украины перед встречей в нормандском формате следовало бы внимательно изучить минские соглашения. Телеведущий отчитал Владимира Зеленского, как школьника.
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Владимир Соловьев уточнил, что он не стал бы давать советы никому из политиков накануне саммита. Однако для украинского лидера сделал исключение. 

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"Единственное, можно порекомендовать Зеленскому, все-таки научиться читать и читать внимательно. Пусть прочитает минские соглашения. Ну, чтобы не позориться", – цитирует ведущего РИА ФАН.

Кроме того, он раскритиковал советы Владимиру Зеленскому от первого президента Украины Леонида Кравчука, призвавшего жестко отстаивать интересы Незалежной. По мнению Соловьева, политик не в том положении, чтобы давать рекомендации.

"Кравчук может советовать кому угодно что угодно. Кравчуку надо вообще историю изучать и помнить, что Киев – мать городов русских, а не украинских", – отметил телеведущий.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Напомним, что Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину обсудить в ходе международных переговоров в Минске, "чей Крым, и кого там нет в Донбассе". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что полуостров является регионом нашей страны, поэтому вопрос о его принадлежности "существовать не может". 

Автор: 4 декабря 2019, 12:30
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