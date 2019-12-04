Соловьев унизил Зеленского перед важной встречей

Владимир Соловьев уточнил, что он не стал бы давать советы никому из политиков накануне саммита. Однако для украинского лидера сделал исключение.
"Единственное, можно порекомендовать Зеленскому, все-таки научиться читать и читать внимательно. Пусть прочитает минские соглашения. Ну, чтобы не позориться", – цитирует ведущего РИА ФАН.
Кроме того, он раскритиковал советы Владимиру Зеленскому от первого президента Украины Леонида Кравчука, призвавшего жестко отстаивать интересы Незалежной. По мнению Соловьева, политик не в том положении, чтобы давать рекомендации.
"Кравчук может советовать кому угодно что угодно. Кравчуку надо вообще историю изучать и помнить, что Киев – мать городов русских, а не украинских", – отметил телеведущий.
Напомним, что Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину обсудить в ходе международных переговоров в Минске, "чей Крым, и кого там нет в Донбассе". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что полуостров является регионом нашей страны, поэтому вопрос о его принадлежности "существовать не может".
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