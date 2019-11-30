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"Эпичный фейл": Зеленский крупно опозорился из-за ареста Порошенко

Владимир Зеленский, Украина, новости. Фото: Globallookpress
Уголовное преследование бывшего президента Петра Порошенко, на которое так надеялись многие украинцы, превратилось в сказку о потерянном времени. Наглость бывшего главы государства и бесхребетность новой власти шокировали наблюдателей. Такого провала от Владимира Зеленского не ожидали.  
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Об аресте и заключении Петра Порошенко говорили с момента его поражения на президентских выборах. Украинцы ждут полгода. Сейчас бывший глава государства фигурирует в 13 уголовных делах, но в качестве свидетеля, а не обвиняемого.  

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Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

У наблюдателей создается впечатление, что Зеленский или боится трогать предшественника, или вовсе принялся ему помогать. Телеграм-канал Klymenko Time напомнил, что Порошенко успел переписать активы компании Roshen на своего сына.

А сейчас выподит из-под удара принадлежащий ему Международный инвестиционный банк. Тот самый, из которого экс-президент забрал почти 350 килограммов долларов наличными после поражения на выборах.  

"Еще потяните чуть-чуть, ему важно "Пятый канал" пристроить и пару-тройку других операций провести. И встретить арест бездомным бедняком. Если арест вообще состоится", – недоумевают авторы.  

По их словам, более 70% украинцев продолжают ждать, что Порошенко понесет наказание за то, что натворил за пять лет. "Такого эпичного фэйла от новой власти мы не ожидали", – пишет Klymenko Time.  

Петр Порошенко, Украина, новости. Фото: Globallookpress

Непотопляемость бывшего президента объясняет телеграм-канал "Резидент". Перед саммитом в нормандском формате арест бывшего главы государства может создать ему образ политического заключенного и икону сопротивления планам Зеленского помириться с Россией, поясняют авторы. "Любые действия против Порошенко это пиар для него и усиление позиций", – отмечает телеграм-канал.

Автор: 30 ноября 2019, 08:20
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Яркие будни президента Зеленского

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