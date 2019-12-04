Появились сенсационные подробности о связи Зеленского с женой Порошенко

Команда Владимир Зеленского спонсирует Петра Порошенко и его семью. Об этом
украинские журналисты узнали, ознакомившись с деталями бюджета на следующий
год. Средства налогоплательщиков пойдут на финансирование
Украинского культурного фонда, возглавляемого Мариной Порошенко.
На поддержку этой сомнительной организации заложено 708 миллионов бюджетных гривен. Как отмечает портал "Украина.ру", фонд занимается националистической пропагандой и продвижением структур, связанных с Порошенко.
Журналисты недоумевают: новая власть должна была свернуть или переформатировать деятельность фонда. Судя по интервью нового министра культуры Александра Бородянского, он одобряет работу жены Петра Порошенко и не намерен лишать ее должности.
Финансирование семьи политика осудил оппозиционный журналист Дмитрий Василец. Зеленский позорится, выделяя Украинскому культурному фонду сотни миллионов гривен. "Зе-команда убивает любые надежды на позитивные изменения и обновление в стране, получая только стремительный обвал своих рейтингов", – пишет "Украина.ру".
Даже покинув Президентский пост, Порошенко продолжает грабить украинцев.— Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) December 2, 2019
Так, в государственном бюджете Украины на 2020 г. на Фонд Марины Порошенко выделено 500 млн. грн. pic.twitter.com/MgLeo8Ra43
От Владимира Зеленского ожидали репрессий в отношении экс-президента и его команды. Вместо этого он позволил Порошенко обезопасить активы и переписать их на старшего сына. А в уголовных делах политик по-прежнему фигурирует в качестве свидетеля.
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