Переписка с проститутками вышла Зеленскому боком

Партия "Слуга народа" должны была стать опорой
главы государства. Вместо этого она обернулась для него источником проблем.
Многочисленные скандалы вокруг соратников Зеленского сильно ударили по его
рейтингу: за несколько последних месяцев он просел более чем на 20%.
В центр скандала угодил и депутат фракции "Слуга народа" Богдан Еременко. Журналисты поймали парламентария на переписке с женщинами легкого поведения на сайтах знакомств.
Зеленский недоволен постоянными скандалами внутри фракции, сообщает телеграм-канал "Резидент". "Президент проведет консультации с каждой группой влияния, чтобы сливы и конфликты прекратились внутри партии. Политическая сила президента должна позиционировать себя как единый механизм власти и монолитная структура, а не сброд случайных людей", – пишут авторы со ссылкой на собственные источники.
Согласно данным Киевского международного института социологии, рейтинг Зеленского за осень рухнул на 21%. В конце лета главу государства поддерживали 52% опрошенных, а в конце ноября – 52%. Параллельно выросло число тех, кто относится к Зеленскому негативно – с 7% до 19%.
Пранкер "Джокер" в переписке с нардепом от "Слуги народа" Богданом Яременко под видом генпрокурора Украины Руслана Рябошапки просил удалить пост об интимной переписке с проституткой и попросить прощения у фракции и президента.— Snop Siarhei (@Linija_Curzona) October 31, 2019
Яременко, вроде, так и сделал.
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Высокая политика...
Отрицательно на уровне одобрения президента сказывается война в Донбассе. За полгода ситуация в регионе принципиально не изменилась: несмотря на отвод войск на двух участках, обстрелы продолжаются. Надежды украинцев связаны с саммитом нормандского формата, который пройдет 9 декабря в Париже. Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудят контуры будущего урегулирования.
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