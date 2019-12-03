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Политика

Американцы одобрили: объявлено имя преемника Зеленского

Владимир Зеленский, Украина, новости. Фото: www.globallookpress.com
По всей видимости, Владимир Зеленский не оправдал надежд Запада. Соединенные Штаты начали готовить его преемника. Имя следующего президента Украины озвучено публично. 
прочитано 940 раз

На роль будущего главы государства готовится Елена Зеркаль, бывший замминистра иностранных дел Украины. Об этом сообщается в блоге Украинского института анализа и менеджмента политики, который возглавляет политолог Руслан Бортник. 

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

По словам экспертов, "западные партнеры" Киева рассматривают ее как кандидата в президенты на следующих выборах. При этом не исключается, что голосование будет внеочередным.

"Уже после Нового года она может возглавить профессионально-общественную инициативу по поддержанию активности в украинских исках против РФ в международных судах", – говорится в сообщении аналитического центра.

Дипломат слухи о своей политической карьере комментирует уклончиво. "Не знаю, как будет складываться. Посмотрим", - сказала Зеркаль в интервью Deutsche Welle.

Другим возможным сменщиком Владимира Зеленского является мэр Киева Виталий Кличко. Это удобная кандидатура: с ним готовы разговаривать и Россия, и Запад, отмечали ранее в телеграм-каналах.

Столичный градоначальник сосредотачивает силы для борьбы. Он собирает вокруг себя сторонников, недовольных политикой Владимира Зеленского. Больше всего Кличко и его единомышленники возмущены законопроектом о продаже земли в частные руки. В ноябре инициатива прошла первое чтение в Верховной раде.

Автор: 3 декабря 2019, 11:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Не страна, не рабов, в которой президент не лох. Не смешно.
Гость
Ответить
Цирк Шапито, салоеды как разменная монета... За них все решают хозяева... превратились в рабов..фууу
1

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