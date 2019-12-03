Американцы одобрили: объявлено имя преемника Зеленского

На роль будущего главы государства готовится Елена Зеркаль, бывший замминистра иностранных дел Украины. Об этом сообщается в блоге
Украинского института анализа и менеджмента политики, который возглавляет
политолог Руслан Бортник.
По словам экспертов, "западные партнеры" Киева рассматривают ее как кандидата в президенты на следующих выборах. При этом не исключается, что голосование будет внеочередным.
"Уже после Нового года она может возглавить профессионально-общественную инициативу по поддержанию активности в украинских исках против РФ в международных судах", – говорится в сообщении аналитического центра.
Дипломат слухи о своей политической карьере комментирует уклончиво. "Не знаю, как будет складываться. Посмотрим", - сказала Зеркаль в интервью Deutsche Welle.
Замглавы МИД Украины Зеркаль делится фантазиями: мол, на саммите в Париже «будет четко очерчено, как Россия будет отводить войска, тяжелое вооружение» и пр. Но о «войсках России» в Париже речи не будет: Россия - не сторона конфликта. А об отводе войск Украины речь точно пойдёт.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 1, 2019
Другим возможным сменщиком Владимира Зеленского является мэр Киева Виталий Кличко. Это удобная кандидатура: с ним готовы разговаривать и Россия, и Запад, отмечали ранее в телеграм-каналах.
Столичный градоначальник сосредотачивает силы для борьбы. Он собирает вокруг себя сторонников, недовольных политикой Владимира Зеленского. Больше всего Кличко и его единомышленники возмущены законопроектом о продаже земли в частные руки. В ноябре инициатива прошла первое чтение в Верховной раде.
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