Зеленский обречен: решение Путина по Донбассу добило украинцев

Саммит в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже.
Контуры мирного урегулирования обсудят лидеры России, Германии, Франции и
Украины. Кошмаром для Зеленского станет участие во встрече представителей ДНР и
ЛНР, сказал Сунгуровский в интервью украинскому порталу "Апостроф".
Формально на территории Евросоюза они находиться не могут, поскольку числятся в санкционных списках, напомнил эксперт. Но если российский лидер решит пригласить их в Париж, президент Франции Эммануэль Макрон может пойти на уступки, считает эксперт.
Из-за этого Зеленский может попасть в безвыходную ситуацию, полагает аналитик. В случае срыва переговоров вина ляжет на Киев, подчеркнул он. "Мы страна-жертва, нам выгодно заключение мира, но не на любых условиях. И это должно было быть озвучено при подготовке этого саммита", - заметил Сунгуровский.
На прошлой неделе депутаты ДНР признали территорией республики все земли, входившие в состав бывшей Донецкой области Украины на начало 2014 года. Эксперты считают, что Зеленскому придется или выйти из минского процесса, или согласиться на расширение границ непризнанных республик.
На саммите в нормандском формате президенты России и Украины обсудят дальнейшие шаги по урегулированию ситуации в Донбассе после отвода войск. Не исключено, что Владимир Путин и Владимир Зеленский пообщаются тет-а-тет.
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