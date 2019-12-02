"Сидит на игле": скрывавшего правду Порошенко внезапно разоблачили

Международная солидарность с Украиной ослабла, заявил
накануне Порошенко. По его мнению, новые власти страны боятся Владимира Путина.
Себя экс-президент назвал политиком, который помог Киеву "соскочить с
крючка" Москвы.
Слова Порошенко вызвали недоумение у блогеров и экспертов. По их мнению, бывший глава государства сознательно не упомянул правду о том положении, в которое Украина скатилась за пять его президентства. "Про то, что страна теперь сидит на игле МВФ, 25-процентный, разумеется, ничего не сказал", – возмущается телеграм-канал "Запрещенная Украина".
Авторы напомнили, что Порошенко так и не удосужился решить проблемы с отоплением. "Человек видит благо там, где его нет вообще. Пора завязывать. Дальше бреда будет еще больше. Надеемся, что ему подскажут", – резюмировали авторы.
Имя экс-президента фигурирует в 13 уголовных расследованиях. Пока в качестве свидетеля. Бывший глава Харьковской области Михаил Добкин призвал не церемониться с политиком. Он предложил провести репрессии против прежнего руководства страны. Первой их жертвой должен стать Петр Порошенко.
Вместе с бывшим президентом за свои деяния должны ответить Александр Турчинов, возглавлявший Совет национальной безопасности и обороны, и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий.
"Необходимо на месяц-два, максимум три, ввести в стране военное положение и по законам военного времени на центральной площади, там, где пролилась первая кровь, повесить Порошенко, Турчинова..." – заявил Добкин в эфире на ТВ.
Единственное что меня интересует в украинской политике в настоящее время, это когда посадят Порошенко?— Киевский ���� (@Kieffskiy) November 27, 2019
Все остальное потом.
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