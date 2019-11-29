Путин нанес сокрушительный удар ослабевшему Зеленскому

До конца года украинскому лидеру нужно решить вопрос о
статусе Донбасса: прежний закон киевские власти не устраивает, а новый
пока в проекте. Зеленский хочет согласовать документ с националистами, в то же
время минские соглашения требуют, чтобы текст нормативного акта был одобрен Донецком и Луганском, напомнил политолог Иван Лизан.
Таким образом, от Зеленского требуется угодить "и нашим, и вашим". Но вести прямой диалог с представителями Донбасса Киев по-прежнему отказывается.
Другая проблема заключается в определении границ "отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Для Киева это те земли, которые он не контролирует. Для ДНР и ЛНР – территории бывших Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на начало 2014 года. На переговорах в Париже этот вопрос будет ключевым, прогнозирует Лизан.
"Донецк, как пишет Семен Уралов, сыграл на обострение и законодательно закрепил свои границы в рамках всей Донецкой области. Луганск, полагаю, сделает это в ближайшее время", – отметил эксперт в своем телеграм-канале.
Парламент Донецкой Народной Республики принял закон о государственной границе Республики— ЯМарина Саакян ���� (@marinochka_san) November 29, 2019
На заседании присутствовало 76 депутатов. Они единогласно поддержали документ.
Вот так теперь выглядят официальные границы ДНР, в границах 2014 года!
Шах на пути к 9 декабря... pic.twitter.com/N3coEN0vgB
У Зеленского есть два варианта действий: выйти из минского процесса или согласиться на расширение границ ДНР и ЛНР, окончательно настроив националистов против себя. "Москва (сомневаюсь, что Донецк принял закон без согласования) будет принуждать Киев расширить границы отдельных районов, что скажут Париж и Берлин – неясно. Как отреагирует Киев – тоже непонятно", – написал политолог.
Встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Предполагается, что Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят спорные вопросы в компании лидеров Франции и Германии, а также пообщаются с глазу на глаз.
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