Путин нанес сокрушительный удар ослабевшему Зеленскому

Донбасс и поддерживающая его Россия повышают ставки перед переговорами в Париже на саммите нормандского формата. Депутаты ДНР признали территорией республики все земли, входившие ранее в Донецкую область Украины. Президент Владимир Зеленский, рейтинг которого за последние месяцы сильно упал, оказался в тяжелейшем положении.



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