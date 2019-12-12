Наглая провокация в Донбассе стала опасной подножкой для Зеленского

НЕ прошло и недели с того момента, как президент Украины Владимир Зеленский на переговорах лидеров стран нормандской четверки в Париже согласился выполнить минские соглашения, как вскрылась подготовка к наглой провокации со стороны ВСУ. На территории Луганской народной республике был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.

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