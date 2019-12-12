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Наглая провокация в Донбассе стала опасной подножкой для Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua
НЕ прошло и недели с того момента, как президент Украины Владимир Зеленский на переговорах лидеров стран нормандской четверки в Париже согласился выполнить минские соглашения, как вскрылась подготовка к наглой провокации со стороны ВСУ. На территории Луганской народной республике был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.
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Международная репутация и сама дальнейшая политическая карьера Владимира Зеленского во многом зависит от того, насколько хорошо и быстро у него получится заставить своих подчиненных выполнить все, что они должны по минским соглашениям. И самым ярким и характерным параметром тут является прекращение огня.

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И, судя по всему, не все военные согласны на прекращение стрельбы по населению Донбасса. На территории Луганской народной республики был обнаружен тайник с боеприпасами Вооруженных сил Украины. "Вполне хватит для захвата какой-нибудь небольшой страны", – цитирует "Царьград" оценку источника относительно масштабов хранящегося.

Объемы действительно впечатляющие – 144 противопехотных и 128 противотанковых мин, 14 осколочно-фугасных мин для миномета, 396 выстрелов для противотанкового гранатомета, противотанковая управляемая ракета, 29 тысяч патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра, а также три тысячи патронов для крупнокалиберных пулеметов. Разведка ЛНР установила факт того, что закладку тайника осуществили военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Подобное пренебрежение мнением и решениями руководства страны могут стать серьезной подножкой для Владимира Зеленского, поскольку служит очередным доказательством того факта, что он не контролирует ситуацию в стране. И как президент Украины выйдет из этой ситуации сможет показать только время.

Автор: 12 декабря 2019, 13:24

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