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Политика

"Лукавство": Зеленского поймали на наглой выходке после встречи с Путиным

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского был опубликован искаженный текст коммюнике нормандского саммита, прошедшего в Париже 9 декабря. В украинской версии итогового документа переговоров заметили попытку задним числом изменить условия соглашений. В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" произошедшее  прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.
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Как заметили специалисты, опубликованный командой Владимира Зеленского текст коммюнике может создать у человека обманчивое впечатление об условиях, в рамках которых лидеры нормандской четверки согласились работать над мирным процессом в Донбассе. В частности, речь идет о наделении региона особым статусом.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Эксперты не сомневаются, что таким нехитрым способом Киев попытался в очередной раз затянуть выполнение минских соглашений. "Лукавство, которое присуще украинскому политическому классу, проявилось и в неточностях при переводе коммюнике", – отметил Богдан Безпалько в разговоре с "Дни.ру". "Оно тем более смешное, что все видели оригинал на английском языке и смогли сравнить перевод самостоятельно", – добавил он.

"Это показывает отношение Украины ко всем обязательствам", – подчеркнул политолог.

"Это же и подтверждает нежелание Украины выполнять минские соглашения в любом виде – даже в том, в каком это было подтверждено на нормандском саммите 9 декабря в Париже. Так что мы видим, что эта тенденция на Украине сохраняется", – заключил Богдан Безпалько.

Напомним, об ошибках в тексте коммюнике нормандского саммита, размещенного на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского, стало известно 11 декабря. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил уверенность, что неточности были допущены намеренно.

Примечательно, что после его сообщения русский и украинский тексты были исправлены, однако английский остался сфальсифицированным. В этом легко убедиться, банально сравнив документ с тем, который размещен на сайте Елисейского дворца.

Переговоры лидеров стран нормандской четверки прошли 9 декабря в Париже. На них состоялась первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. По итогам саммита международному сообществу удалось убедить президента Украины в необходимости выполнить взятые на себя в рамках минских соглашений обязательства.

Автор: 11 декабря 2019, 19:29

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