"Лукавство": Зеленского поймали на наглой выходке после встречи с Путиным

На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского был опубликован искаженный текст коммюнике нормандского саммита, прошедшего в Париже 9 декабря. В украинской версии итогового документа переговоров заметили попытку задним числом изменить условия соглашений. В разговоре с корреспондентом " Дни.ру " произошедшее прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

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