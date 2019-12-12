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Политика

Названа роковая ошибка Зеленского после переговоров в Париже

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Переговоры в нормандском формате, которые прошли 9 декабря в Париже, не смогли пробудить в президенте Украины Владимире Зеленском политической воли, направленной на окончание войны в Донбассе. О признаках, указывающих на эту роковую ошибку, рассказал председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
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Первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского и первый крупный международный саммит на высочайшем уровне для украинского лидера (переговоры в нормандском формате в Париже) дали надежду на то, что кризис в Донбассе удастся преодолеть совместными усилиями мировой общественности. Однако, отмечают эксперты, процесс натолкнулся на неготовность украинской стороны и забуксовал.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Как события будут развиваться дальше, остается только гадать. Пока же, как успела заметить украинская оппозиция, серьезных изменений в подходе к решению проблем от руководства страны ждать не приходится. Например, в законопроект об особом статусе Донбасса после его критики и решения международного сообщества о необходимости для Киева пойти навстречу Донецку и Луганску все же было внесено изменение: цифра 2019 уступила место 2020. "Вот реальность движения по пути мирного урегулирования", – цитирует РИА ФАН Виктора Медведчука.

"Я оцениваю это как негативный момент и отрицательную характеристику политической воли, которая, как видно, отсутствует у господина Зеленского по пути мирного урегулирования", – добавил политик в эфире телеканала NewsOne. А роковой ошибкой Зеленского, которая может сорвать мирный процесс в Донбассе, он назвал нежелание украинского руководства вести переговоры напрямую с властями Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, что 9 декабря в Париже прошли переговоры "нормандской четверки". В рамках саммита состоялась первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Мировым лидерам удалось убедить президента Украины в необходимости выполнения обязательств, которые его страна взяла на себя по минским соглашениям. Примечательно, что даже после мероприятия подобного уровня Киев не отказался от своего фирменного политического стиля и опубликовал искаженный текст итогового документа.

Автор: 12 декабря 2019, 09:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Я как понял что Зеленский уже не хочет мира в Донбассе!
1

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