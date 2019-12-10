Зеленский прилюдно опозорился после переговоров в Париже

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках переговоров "нормандской четверки" в Париже вызвала у украинского президента желание убедить весь мир в отсутствии в его стране притеснений русскоязычных. Выступая с подобным заявлением, бывший шоумен прилюдно опозорился.

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