Зеленский прилюдно опозорился после переговоров в Париже

На пресс-конференции по итогам переговоров в нормандском формате Владимир Зеленский попытался доказать "абсурдность" тезиса о притеснении русскоговорящих в его стране. Убедиться в этом он предложил всем желающим.
"Вы можете приехать, я вам лично покажу. Только чтобы реально, а не как товарищ Соловьев. Вы посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Очень важно все это ощущать и понимать", – цитирует "Обозреватель" президента Украины. Однако он не учел, что в отсутствии дискриминации пытается убедить людей, которым запрещен въезд на Украину только из-за того, что они журналисты из России.
Загнав себя в нелепую ситуацию, Зеленский быстро пошел на попятную. "Пусть останется три точки. Это не вы решаете, не вы устанавливаете регламент. Мы сказали, что четыре вопроса. Они уже прозвучали. Спасибо всем за работу", – попытался политик оставить за собой последнее слово.
На своей странице в "Телеграме" к украинскому лидеру обратился специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. "Владимир Александрович, я тоже хочу ножками и ручками у вас там все посмотреть", – признался он. Пятилетний запрет на въезд журналиста в Незалежную уже закончился.
"Дайте команду СБУ закрыть заведенные в 2014-м в отношении меня и моих коллег уголовные дела по статье "Терроризм". Мы ж с удовольствием приедем", – добавил Коц.
"Хоть завтра приедем, Владимир Александрович! И ножками исходим, и ручкам пощупаем", – согласился с ним ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов. "Но ведь не пустите. Авакова кондрат хватит", – отметил журналист.
Напомним, что переговоры в нормандском формате в Париже прошли 9 декабря. В рамках саммита состоялась первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об итогах мероприятия на совместной пресс-конференции рассказали лидеры четырех стран.
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