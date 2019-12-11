Растерявшийся Зеленский бросился в ноги к Меркель и Макрону

Переговоры "нормандской четверки", которые состоялись 9 декабря в Париже, дали богатую пищу для размышлений для экспертов и аналитиков. Прибавилось работы и у физиогномистов, которые по положению тел, мимике и другим невербальным проявлениям оценили положение участников беседы.

прочитано 513 раз