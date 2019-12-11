Растерявшийся Зеленский бросился в ноги к Меркель и Макрону

Как отметила физиономист, эксперт по жестам, специалист по распознаванию лжи Светлана Филатова, каждый из четырех лидеров пришел на переговоры с твердой позицией и мнением, которые планировал отстаивать вежливо, но бескомпромиссно. Впрочем, из общего настроя выбивался президент Незалежной.
Встреча с Владимиром Путиным, судя по всему, стала серьезным испытанием для украинского лидера. Чтобы получить поддержку европейских политиков, Владимир Зеленский буквально бросился им в ноги. "Зеленский очень много суетится, он около Меркель и Макрона старается находиться. Он слушает их мнение, присматривается, прислушивается", – цитирует Филатову Life.
"Сел на краешек стула, спина ровная. Когда он готовился, ногу больше закинул за стул... И он посматривает на своих компаньонов, но старается не подавать виду, что он на них засматривается", – прокомментировала эксперт поведение президента Украины.
Твоё лицо, когда чувствуешь себя "не в своей тарелке" pic.twitter.com/BCoXf6NBzm— Леди Кац (@lady_Katz) December 10, 2019
Еще одна "спасительная соломинка", за которую цеплялся Зеленский на переговорах в нормандском формате, – от руки написанные бумаги, которыми политик обложился в самом начале. "То есть он готовился. Он как школьник, и у него сейчас контрольная работа", – заметила Филатова.
По словам специалиста, Зеленский растерялся и в тот момент, когда ему надо было сесть за стол переговоров: "Было видно, что он продолжает волноваться, когда садился на стул. А когда разложил бумаги, они ему немного придали уверенности".
Напомним, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялась в рамках переговоров "нормандской четверки", которые прошли 9 декабря в Париже. Мировым лидерам удалось убедить президента Украины признать необходимость выполнения минских соглашений, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
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