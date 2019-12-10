Зеленскому сильно досталось за провальную встречу с Путиным

От итогов нормандского саммита эксперты не в восторге. Переговоры шли более пяти часов, но их результаты скромные. Поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с российским лидером Владимиром Путиным вызвало недоумение.



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