Зеленскому сильно досталось за провальную встречу с Путиным

Новый президент Украины впервые встретился с главой
российского государства. "На этом итоги встречи в Париже, по сути,
заканчиваются. Формат себя исчерпал", – сказал в комментарии для
"Дни.ру" председатель Президиума "Офицеров России", Герой России,
генерал-майор Сергей Липовой.
По его мнению, смысла в таких встречах нет, поскольку Киев отказывается выполнять минские соглашения. "И с упорством, граничащим с тупостью, не идет на прямой контакт с Донецкой и Луганской республиками", – отметил эксперт.
Он напомнил, что о разведении сил и обмене пленными с Киевом пытаются договориться уже не первый год, но серьезных сдвигов нет. "Зеленский приехал в Париж и не смог предложить ничего принципиально нового, тогда как именно он обязан был это сделать, поскольку позиция России, Германии и Франции неизменна с 2015 года", – подчеркнул Липовой.
Договариваться об окончании войны Зеленскому нужно было не в Париже, а в Донецке и Луганске, уверен эксперт. Вместо этого нынешний украинский лидер копирует риторику своего предшественника, недоумевает он.
"Кроме переименования администрации президента в офис Зеленский пока ничего не сделал", – резюмировал Липовой.
Напомним, саммит в нормандском формате с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины состоялся 9 декабря в Париже. Стороны вели переговоры более пяти часов. Путин и Зеленский договорились продолжить разведение войск и обменять заключенных до конца года.
«Пойдем, ты хорошо отработал»: Макрон и Зеленский pic.twitter.com/rJTq07K3li— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019
По политической части минских соглашений по-прежнему тупик. Зеленский открещивается от предоставления Донбассу особого статуса и требует передать под контроль Киева восточную границу. Путин, в свою очередь, напомнил, что Украина должна внести изменения в Конституцию и закрепить особое положение Донецка и Луганска. Следующий саммит нормандского формата пройдет через четыре месяца.
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