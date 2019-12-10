"Подсматривает и подслушивает": вскрылись подробности позора Зеленского в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский прилюдно опозорился на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран нормандской четверки в Париже. Казус, приключившийся с политиком, в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" прокомментировал ведущий Владимир Соловьев, которого тот припомнил во время своего выступления.

Пытаясь убедить своих собеседников в отсутствии на Украине притеснений для русскоязычных, Владимир Зеленский неожиданно вспомнил о Владимире Соловьеве. Политик заметил, что российский ведущий говорит об украинской политике, но в самой стране – весьма нечастый гость.

Впрочем, этому есть вполне разумное объяснение. Владимир Соловьев, как и многие журналисты из России, объявлены на Украине персонами нон грата. Таким образом Владимир Зеленский фактически опроверг собственную мысль.

Владимир Соловьев в разговоре с "Дни.ру" обратил внимание на еще один любопытный аспект позора Владимира Зеленского в Париже. "Хотелось бы отметить, что мы запрещены к показу на Украине. Так что украинская власть почти всем нам не только запретила въезд, но еще и запретила трансляции наших программ и, в общем – трансляции наших каналов", – подчеркнул журналист.

Тот факт, что президент Украины во время своей речи обращается к Владимиру Соловьеву, показывает, что следит за его работой и знаком с его программами. "Получается, Зеленский нарушает собственные законы и подсматривает и подслушивает", – заметил ведущий. "Уже хватит стесняться. Пусть разрешит и трансляцию, и разрешит журналистам въезд", – добавил он.

Оценил Владимир Соловьев и возможность личной встречи с Владимиром Зеленским. "Ему интервью я давать не буду, у него взять смогу. Лучше – в Донецке", – подчеркнул журналист.

Как писали "Дни.ру", Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" предложил Владимиру Зеленскому вместе отправиться в Донбасс. Там у президента Украины наконец появится возможность за закрытыми дверями поговорить с руководителями Луганской и Донецкой народных республик.

"Вам говорят, что надо говорить с людьми, представляющими власть в Донецке и Луганске, а Вы начинаете кругали крутить. Ну что же Вы, Владимир Александрович! Время шуточек давно прошло", – подчеркнул Владимир Соловьев.