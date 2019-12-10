"Подсматривает и подслушивает": вскрылись подробности позора Зеленского в Париже

WADA отстранило Россию за допинг Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой
Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
партнеры
Вторник 10 декабря
Лента новостей
17:07
Театр классического балета отметит Новый год с "Щелкунчиком"
16:53
Малышева назвала самые опасные советы по лечению отравления
16:34
Тарифы ЖКХ повергли россиян в ужас
16:32
Моделирующие колготки для создания идеального новогоднего образа
16:25
Как выглядят повзрослевшие дети Мурата Насырова
16:17
Подравшийся с дамой в самолете Панин нелепо объяснился
16:12
Лещенко вспомнил о вкладе Лужкова "в самый сложный момент"
15:57
"Страшная штука": Савичева всерьез испугалась за свою жизнь
15:34
Церетели после смерти Лужкова вспомнил его знаковую заслугу
15:27
Ургант жестко проехался по Малахову (видео)
15:22
"Противно": Галкина заплевали за преклонение перед Лужковым
15:22
"Контакт был": экс-любовники Маликов и Ветлицкая встретились в приватной обстановке
15:08
Больная раком певица без части мозга умерла
15:02
Володин выразил соболезнования близким Лужкова
14:51
Ягудин взорвался из-за отстранения России от Олимпиады
14:49
Григорьева-Апполонова в женском платье сняли во время утех с парнем
14:48
На Урале у автобуса на полном ходу оторвалось колесо
14:47
"Не может быть": Пригожин оторопел после известия о смерти
14:36
Побывавшая на пороге смерти Понаровская перепугала Корчевникова
14:25
"Человек болел": звезда МХТ выступила с неожиданным заявлением о смерти Лужкова
14:19
В Коми пожар унес жизнь человека
14:11
В Москве под колесами электрички погибли два человека
14:02
В Удмуртии двухлетний ребенок жил в квартире с мертвой матерью
13:53
"Старый тупик": Порошенко подложил Зеленскому свинью
13:40
"Просто аморально!": Бородина взбесилась из-за действий знаменитой актрисы
13:23
Есть погибшие: неизвестный устроил бойню в больнице (видео)
13:12
Известная чиновница погибла в страшной аварии в Крыму
12:55
Пропал самолет с десятками человек на борту
12:44
Распрыгавшаяся Пугачева не вышла встречать Галкина
12:30
"Ушел старик": внезапная смерть пришибла Собчак
12:24
"Перестаньте вы лезть, куда вас не приглашали": Толкалина заткнула рты злопыхателям
12:20
Продающего свой детородный орган Тарзана закидали камнями
12:16
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
12:07
Появилось сообщение о минировании десятков станций метро в Москве
11:51
"Это же невозможно": мистика у Крымского моста довела людей до истерики
11:41
Разбитый инсультом Николай Носков произвел фурор на концерте
11:07
Эксперты назвали лучший оливковый майонез
10:57
Молодая жена Эрнста со слезами сообщила о потере
10:33
Россиян стошнило от покрутившей задом Бузовой в новом клипе "Не виновата"
10:23
В Туве мужчина убил жену на глазах у маленькой дочери
10:16
Почему "отправленная в секту" Анна Большова более 20 лет не разговаривает с мамой
10:13
"Время шуточек давно прошло": Зеленского круто осадили (видео)
09:51
Алкоголь провоцирует онкологию
09:38
В Приморье в жилом доме произошел пожар
09:16
Зеленский прилюдно опозорился после переговоров в Париже
09:04
"Бросьте ваши спички в мой вулкан страсти": толпа мужиков ублажила похотливую Кравец (фото)
09:00
"Нет претензий": Путин на весь мир заявил о решении России по Олимпиаде
08:32
Известный ведущий выдвинул сенсационную версию истинных мотивов Шепелева
08:26
Курс рубля обновил максимум
08:14
Отобрать медали из Сочи: Родченков нанес России новый удар
07:18
"Муж мой подождет!": знаменитая певица завела нового любовника
06:02
Каковы шансы? Cможет ли Россия обжаловать решение WADA после допинг-скандала
02:18
Путин сделал важное заявление о Донбассе после встречи с Зеленским
02:01
Эксперт назвал способ спасти Россию от допинг-скандала
00:01
"Выжмет все соки": ясновидящая увидела судьбу Петросяна и его спутницы
23:16
"По-деловому": довольный Путин рассказал о переговорах с Зеленским
21:50
"Подло и стремно": оскорбленная Лопырева врезала Собчак за длинный язык
21:42
Россиянам с 2020 года придется платить за связь на 18% больше
21:34
Жителю Уфы выдали пенсию печеньем
21:16
"Очень страшно": Сати Казанова призналась в употреблении наркотиков
21:02
"Жесть!": Пугачева не пригласила Киркорова на празднование годовщины свадьбы
21:02
Соблазн устранить конкурента: Турчак объяснил решение WADA
20:53
"Люблю сразу троих мужчин": звезда "Папиных дочек" разоткровенничалась после праздника
20:51
"Алкашка – зло": Лисовец засунул камеру под шорты Летучей
20:49
Контр-адмирал о фильме "Ржев": Это нужная подготовка к 75-летию Великой Отечественной войны
20:18
"А как же Кудрявцева?": стало известно о поцелуе Лазарева со звездой ТНТ
20:13
Российский чемпион Олимпийских игр призвал дать отпор WADA
20:10
Молодая спутница Петросяна дала пинка "озлобышам"
19:45
Россиянин украл 85 тысяч рублей на оплату кредита
19:26
Украинцы перепутали флаги и опозорились на акции в Париже
19:09
"Сэкономим миллиарды": Шнуров в стихах ответил на решение WADA по России
18:48
Встреча Путина и Зеленского началась с оголения женской груди
18:48
"Наши пути разошлись": Жуков раскрыл правду об уходе Потехина из "Руки Вверх!"
18:29
Извержение вулкана унесло жизни пятерых людей в Новой Зеландии
18:21
Резко сдавшую Джоли перестали узнавать
18:08
Путин поставил Зеленскому неожиданное условие перед переговорами
18:08
Сестра Фриске оказалась в опасности после громких слов о Шепелеве
17:59
Диетолог назвала самые опасные новогодние продукты
17:47
В Москве прошел Международный Форум "Woman Who Matters – 2019"
17:46
Россия должна будет выплатить WADA не менее 2 млн долларов
17:34
"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"
17:08
"Кладет себе в карман": отец Фриске осадил Шепелева за растрату наследства
17:00
Темнокожая красотка стала "Мисс Вселенной 2019"
16:50
Россия вошла в топ-3 стран с самыми дешевыми автомобилями
16:50
"Как не стыдно!": Тарасова сорвалась из-за "похорон" Загитовой
16:49
"Нет вокальных данных!": известная певица воткнула нож в спину Бузовой
16:35
В отстранении России от Олимпиады неожиданно нашли плюс
16:31
Война и позор: сделано жесткое заявление после антироссийской выходки WADA
16:25
"Все достаточно мирно": Бондарчук разводится с супругой
16:20
Названа дата прихода зимы в Москву
16:18
"Почти лысый": Водонаева разревелась от вида потерявшего волосы сына
16:17
Бросил сына: на гостя шоу Шепелева вылили ушат помоев
16:00
Найдены новые доказательства беременности Маркл
15:52
"Уровень стресса зашкаливает": Андрей Малахов попрощался с народом
15:38
"Заставил поволноваться": маммолог взялся за пышную грудь Семенович
15:19
"Сборище никчемных подлецов": WADA разнесли после отстранения России
15:17
"Принцесса": народ восхищен преобразившейся Ротару
14:59
Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна
14:51
"**** полнейшая": Костомаров кричит из-за отстранения России от Олимпиады
14:44
Сняли шкуру: под Москвой банда браконьеров устроила незаконную охоту
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нет вокальных данных!": известная певица воткнула нож в спину Бузовой
"Муж мой подождет!": знаменитая певица завела нового любовника
В чем встречать 2020 год
Экотехнопарк в Калужской области помогает возрождать русскую глубинку
Поезда "Ласточка" назвали спасением для МЦД
Героиня скандальных хроник: раскрыта сущность Карауловой
Общество

"Подсматривает и подслушивает": вскрылись подробности позора Зеленского в Париже

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский прилюдно опозорился на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран нормандской четверки в Париже. Казус, приключившийся с политиком, в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" прокомментировал ведущий Владимир Соловьев, которого тот припомнил во время своего выступления.
прочитано 1645 раз

Пытаясь убедить своих собеседников в отсутствии на Украине притеснений для русскоязычных, Владимир Зеленский неожиданно вспомнил о Владимире Соловьеве. Политик заметил, что российский ведущий говорит об украинской политике, но в самой стране – весьма нечастый гость.

ПО ТЕМЕ

"Время шуточек давно прошло": Зеленского круто осадили (видео)

Зеленский прилюдно опозорился после переговоров в Париже

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Впрочем, этому есть вполне разумное объяснение. Владимир Соловьев, как и многие журналисты из России, объявлены на Украине персонами нон грата. Таким образом Владимир Зеленский фактически опроверг собственную мысль.

Владимир Соловьев в разговоре с "Дни.ру" обратил внимание на еще один любопытный аспект позора Владимира Зеленского в Париже. "Хотелось бы отметить, что мы запрещены к показу на Украине. Так что украинская власть почти всем нам не только запретила въезд, но еще и запретила трансляции наших программ и, в общем – трансляции наших каналов", – подчеркнул журналист.

Тот факт, что президент Украины во время своей речи обращается к Владимиру Соловьеву, показывает, что следит за его работой и знаком с его программами. "Получается, Зеленский нарушает собственные законы и подсматривает и подслушивает", – заметил ведущий. "Уже хватит стесняться. Пусть разрешит и трансляцию, и разрешит журналистам въезд", – добавил он.

Оценил Владимир Соловьев и возможность личной встречи с Владимиром Зеленским. "Ему интервью я давать не буду, у него взять смогу. Лучше – в Донецке", – подчеркнул журналист.

Как писали "Дни.ру", Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" предложил Владимиру Зеленскому вместе отправиться в Донбасс. Там у президента Украины наконец появится возможность за закрытыми дверями поговорить с руководителями Луганской и Донецкой народных республик.

"Вам говорят, что надо говорить с людьми, представляющими власть в Донецке и Луганске, а Вы начинаете кругали крутить. Ну что же Вы, Владимир Александрович! Время шуточек давно прошло", – подчеркнул Владимир Соловьев.

Автор: 10 декабря 2019, 15:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Урал
Ответить
а в чем позор? Нормальный вроде бы человек (Зеленский)
ПилигримГость
Ответить
† ЦАРЬ НАВЕДЕТ ПОРЯДОК - ОЧИСТИТ КРЕМЛЬ ОТ ЖИДО-КРЕМЛЯДЕЙ †

† Блаженная Пелагия Рязанская: †
Что капиталист, что коммунист, всяк о себе заботится... О народе только Царь заботится. Бог его изберет! Антихрист придет к власти и начнет гонения на Православие. И тогда Господь откроет своего Царя в России. ... Послужить этому Царю соберется множество народа со всей земли. Антихристовой власти он в России не допустит и сам даст отчет Богу за каждого своего верноподданного. Когда Господь даст нам этого умнейшего человека - жизнь будет хорошая!". Под "коммунистами" Пелагея явно понимала отличную от демократии жесткую власть, которая снова в России устроит гонения на верующих. Слепая от рождения как и Матрона Московская, блаженная старица отошла ко Господу в 1966 году.

ВОСКРЕСЕНИЕ СВЯТОЙ РУСИ
Аминь
Гость
Ответить
а кто есть владимир соловьев?
1

Популярные темы форума

Политика

"Старый тупик": Порошенко подложил Зеленскому свинью
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Зеленский прилюдно опозорился после переговоров в Париже
Путин сделал важное заявление о Донбассе после встречи с Зеленским

Шоу-бизнес

"Много неадекватных": Башаров пожаловался на травлю после слухов об избиении жены
Как выглядят повзрослевшие дети Мурата Насырова
Гуляев объяснил странную любовь 70-летней Пугачевой к дерзким мини
"Делали надрезы и выдавливали": уколы "красоты" довели Повалий до больницы

Проишествия

Трампу доложили о жуткой бойне
Десятки нарушений: появились подробности страшной аварии с автобусом в Забайкалье
Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
Запад попался на наглой лжи о Сирии

Lifestyle

"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Нагиев довел Бондарчука до бешенства жестким отказом
Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
Шоу-бизнес

Известный ведущий выдвинул сенсационную версию истинных мотивов Шепелева

Скандал продолжается
Политика

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Смерть настигла экс-градоначальника в Мюнхене
Шоу-бизнес

Разбитый инсультом Николай Носков произвел фурор на концерте

Артист дал первый сольник после печального происшествия
Шоу-бизнес

"Муж мой подождет!": знаменитая певица завела нового любовника

Девушка приоткрыла завесу тайны о личной жизни

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
"Все быстро раскроется": замужнюю Летучую предупредили о серьезных последствиях измен
Детские подарки на Новый 2020 год: как выбрать

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Как не стыдно!": Тарасова сорвалась из-за "похорон" Загитовой
Война и позор: сделано жесткое заявление после антироссийской выходки WADA
В отстранении России от Олимпиады неожиданно нашли плюс
"Сборище никчемных подлецов": WADA разнесли после отстранения России

Регионы

И так сойдет? Вид Крымского моста перед запуском поездов вызвал оторопь
Кемерово окутал густой смог (видео)
В "ЕР" требуют наказать виновных в оскорблении памяти героев ВОВ
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru