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Политика

"Старый тупик": Порошенко подложил Зеленскому свинью

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Переговоры "нормандской четверки" в Париже приведут к результатам, которые будут зависеть от действий конкретных политиков и станут видны далеко не сразу. О том, чего стоит ждать от Владимира Зеленского, рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
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Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите в нормандском формате стала серьезным испытанием для украинского лидера. Теперь политику предстоит сдать следующий экзамен и доказать мировой общественности, что он может выполнять взятые на себя обязательства.

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 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Как отметил на своей странице в "Телеграме" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, Владимир Зеленский попытался в рамках переговоров пересмотреть минские соглашения. В планах Киева было добиться передачи контроля за границей до проведения выборов и отказа от закрепления особого статуса Донбасса. Эта попытка провалилась.

"Украинская делегация воспроизводила все схемы, которые раньше предлагал Порошенко", – заметил Чеснаков. Эксперт уверен, что это говорит об отсутствии новых идей у команды президента Украины. А отказ от развода сил вдоль линии соприкосновения – о лицемерии Киева, добавил он.

Обращает на себя внимание и странная позиция Зеленского, который не отказался от инициативы о переезде выступающих за интеграцию с Россией украинцев в нашу страну. "Предлагает выселить с территории ДНР И ЛНР более двух миллионов де юре граждан Украины?" – удивился Чеснаков.

Его прогноз на 2020 год в плане урегулирования ситуации в Донбассе не назвать оптимистичным. Роковую роль тут может сыграть "подарок" Порошенко – бывший президент Украины оставил преемнику целый набор соблазнительных в своей простоте уловок, затягивающих конфликт. "Используя приемы Порошенко, Зеленский с высокой долей вероятности заведет минский процесс в тот же старый тупик", – опасается директор Центра политической конъюнктуры.

Примечательно, что стремительное падение рейтинга Порошенко эксперты связали с его неспособностью обеспечить мир в Донбассе. Повторение этого пути фактически ставит крест на политической карьере Зеленского.

Автор: 10 декабря 2019, 13:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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