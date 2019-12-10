"Старый тупик": Порошенко подложил Зеленскому свинью

Переговоры "нормандской четверки" в Париже приведут к результатам, которые будут зависеть от действий конкретных политиков и станут видны далеко не сразу. О том, чего стоит ждать от Владимира Зеленского, рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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