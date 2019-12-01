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Политика

"Человек отвратительный": алчному Порошенко устроили разнос

Петр Пошенко. Фото: www.globallookpress.com
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко испытала неприятные чувства при встрече с политиком Петром Порошенко. Она назвала экс-президента отвратительным человеком.
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Украинский государственный деятель поделилась воспоминаниями о встрече с Петром Порошенко, который в тот момент занимал пост главы страны. По словам Надежды Савченко, политик со слезами на глазах жаловался, что пожертвовал на фронт 180 миллионов гривен.

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"Человек отвратительный. Мне было странно, что он вообще говорит, что что-то там пожертвовал. Каждый человек пожертвовал. Иногда жизнь, а не 180 миллионов. Он говорил о деньгах с такой болью. Я поняла, что он просто жадный, алчный", – заявила она в эфире YouTube-канала ISLND TV.

Ранее Надежда Савченко обвинила Петра Порошенко во лжи. По ее словам, бизнесмен врал зарубежным коллегам, что страна выполняет минские соглашения, хотя на самом дела власти ничего не делали. Она добавила, что действующий лидер Владимир Зеленский старается исправить эту ситуацию.

Напомним, в марте 2016 года Надежду Савченко осудили в России за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая президент России Владимир Путин помиловал бывшую военнослужащую, после чего она вернулась на Украину и получила орден от Петра Порошенко, сообщает РИА Новости.

Автор: 1 декабря 2019, 13:17
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