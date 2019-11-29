Зеленский попался в хитроумную ловушку Порошенко

Историк и журналист Анна Шафран нашла причину, по которой Владимир Зеленский в своей политике стал повторять подходы Петра Порошенко. По ее словам, новый президент Украины попал в хитроумную ловушку, расставленную его предшественником.

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