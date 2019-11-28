Сдавший Зеленский попал в полную зависимость от Путина

В сентябре Владимира Зеленского поддерживали 73% украинцев. За три месяца уровень поддержки рухнул более чем на 20%. По данным последних соцопросов, президенту Украины доверяют 52% граждан. Причем в ноябре падение ускорилось.



Причины снижения рейтинга Зеленского проанализировали авторы телеграм-канала Klymenko Time. Они напомнили, что главным требованием украинцев к новому президенту было прекращение войны в Донбассе. Скорейшего окончания войны хотят 58% граждан.

"Зеленский сейчас продолжает сохранять высокий рейтинг из-за того, что он является ключевым драйвером мирного процесса на Донбассе. Если бы подвижек в этом направлении не было – не было бы уже и 52%", - пояснили авторы телеграм-канала.

Дальнейшая судьба Украины напрямую зависит от разрешения идущего шестой год конфликта. Без окончания войны невозможно восстановление экономических связей и поставок ресурсов, а значит, о росте промышленного производства и развитии экономики придется забыть. Это потянет за собой обострение социально-экономической обстановки.

"Повышения зарплат, появления рабочих мест, снижения тарифов – всего этого не будет. Без мира и реинтеграции Донбасса", - подчеркивает Klymenko Time.

Без мира в регионе очень скоро не будет и рейтинга Владимира Зеленского. Если прогресса в регионе достичь не удастся, уровень поддержки украинского лидера быстро скатится к цифрам статистической погрешности. Таким образом, его судьба напрямую зависит от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Разговор обещает быть трудным. Москва призывает Киев начать прямой диалог с Донецком и Луганском. Без этого решить конфликт не получится, уверены в Кремле. Как и его предшественник, Зеленский уклоняется от контактов с непризнанными республиками.

Я считаю, что встреча Зеленского с Путиным нужна и важна, причем важна в первую очередь для Украины. Она давно назрела и должна состояться или на полях в «нормандском формате», или отдельно. Это в интересах нашей страны.#политика #Донбас #Луганск #Украина pic.twitter.com/J8YWxZWad3