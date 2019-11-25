"Уже не поможет": забитого Порошенко лишили главной надежды

Отсутствие видимых результатов уже сказывается на рейтинге Владимира Зеленского. Спустя полгода после инаугурации рейтинг президента начал падать.



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Полный провал: рохля Зеленский обломал зубы о Порошенко

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На этом фоне Петр Порошенко и его команда воспряли духом. Несмотря на 13 уголовных дел, опускать руки он не намерен. Бывший президент активно ездит за рубеж, встречается с местными политиками. "Но успокойтесь. Ему уже ничего не поможет: ни падение рейтинга Зеленского, ни путч", – пишет телеграм-канал "Перец".

Авторы отметили, что новую власть критикуют за повторение политики экс-президента. Даже в случае очередного Майдана ловить Порошенко нечего. "Народ сказал свое слово, что показали президентские выборы. У него нет политического будущего", – пишет "Перец".

Многие эксперты называют Порошенко одним из организатором массовых антиправительственных акций против политики Зеленского в Донбассе. В начале октября Киев подписал так называемую формулу Штайнмайера, а 9 декабря пройдет саммит Нормандской четверки по урегулированию в регионе. Протестующие обвиняют президента в сдаче интересов страны и грозят ему свержением.

На прошлой неделе прошла информация, что Зеленский и Порошенко заключили сделку. Бывший президент получает иммунитет от уголовного преследования взамен на прекращение активной оппозиционной деятельности.

Свершилось. Порошенко заявил, что присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам является российским заказом