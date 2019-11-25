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Политика

"Уже не поможет": забитого Порошенко лишили главной надежды

Петр Порошенко, Украина, новости. Фото: Globallookpress
Экс-президент Украины Петр Порошенко не прочь половить рыбу в мутной воде. Он надеется извлечь выгоду из непростой ситуации, в которой оказался Владимир Зеленский. Но бывшего главу государства предупредили: надеяться на возвращение во власть не стоит.   
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Отсутствие видимых результатов уже сказывается на рейтинге Владимира Зеленского. Спустя полгода после инаугурации рейтинг президента начал падать.   

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

На этом фоне Петр Порошенко и его команда воспряли духом. Несмотря на 13 уголовных дел, опускать руки он не намерен. Бывший президент активно ездит за рубеж, встречается с местными политиками. "Но успокойтесь. Ему уже ничего не поможет: ни падение рейтинга Зеленского, ни путч", – пишет телеграм-канал "Перец".   

Авторы отметили, что новую власть критикуют за повторение политики экс-президента. Даже в случае очередного Майдана ловить Порошенко нечего. "Народ сказал свое слово, что показали президентские выборы. У него нет политического будущего", – пишет "Перец".   

Многие эксперты называют Порошенко одним из организатором массовых антиправительственных акций против политики Зеленского в Донбассе. В начале октября Киев подписал так называемую формулу Штайнмайера, а 9 декабря пройдет саммит Нормандской четверки по урегулированию в регионе. Протестующие обвиняют президента в сдаче интересов страны и грозят ему свержением.  

На прошлой неделе прошла информация, что Зеленский и Порошенко заключили сделку. Бывший президент получает иммунитет от уголовного преследования взамен на прекращение активной оппозиционной деятельности.

 

 

Автор: 25 ноября 2019, 06:35
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