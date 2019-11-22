Путин предупредил россиян о растущей военной угрозе

Как отметил Владимир Владимирович, подобное положение дел создает целый ряд вероятных конфликтов, что в свою очередь ведет к серьезной неопределенности. Хрупкое равновесие мирных взаимоотношений стран находится под угрозой. Военная промышленность не стоит на месте и развивается не только в России, но и за рубежом.
"Мы видим, что мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, много факторов неопределенности, стремительно развиваются технологии, в том числе и военные, а конкуренция, соперничество усиливаются, обретают новые формы", – цитирует президента ФАН.
Стоит отметить, что Путин уже неоднократно упоминал о росте военной мощи зарубежных стран. По словам российского президента, это связано с пропагандистской политикой Соединенных Штатов. Отстаивая свои интересы, Америка буквально натравливает на Россию стран-союзников и дестабилизирует хрупкое мирное равновесие в разных регионах.
Напомним, что ситуация осложняется тем, что не так давно Белый дом сообщил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Тем самым американские власти нанесли серьезный удар по глобальной системе безопасности мира, ведь нет никакой гарантии, что в случае конфликта никто не нажмет "красную кнопку".
Кроме того, НАТО стало все чаще располагать свои военные базы ближе к границам России. Подобные действия альянса ведут к напряженной обстановке в регионе.
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