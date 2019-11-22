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Политика

Путин предупредил россиян о растущей военной угрозе

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Глава Кремля Владимир Путин на последнем заседании Совета безопасности России предупредил соотечественников о растущей военной угрозе. Причем, как отмечает президент, такая ситуация происходит во всем мире.
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Как отметил Владимир Владимирович, подобное положение дел создает целый ряд вероятных конфликтов, что в свою очередь ведет к серьезной неопределенности. Хрупкое равновесие мирных взаимоотношений стран находится под угрозой. Военная промышленность не стоит на месте и развивается не только в России, но и за рубежом.

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"Мы видим, что мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, много факторов неопределенности, стремительно развиваются технологии, в том числе и военные, а конкуренция, соперничество усиливаются, обретают новые формы", – цитирует президента ФАН.

Стоит отметить, что Путин уже неоднократно упоминал о росте военной мощи зарубежных стран. По словам российского президента, это связано с пропагандистской политикой Соединенных Штатов. Отстаивая свои интересы, Америка буквально натравливает на Россию стран-союзников и дестабилизирует хрупкое мирное равновесие в разных регионах.

Напомним, что ситуация осложняется тем, что не так давно Белый дом сообщил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Тем самым американские власти нанесли серьезный удар по глобальной системе безопасности мира, ведь нет никакой гарантии, что в случае конфликта никто не нажмет "красную кнопку".

Кроме того, НАТО стало все чаще располагать свои военные базы ближе к границам России. Подобные действия альянса ведут к напряженной обстановке в регионе.

Автор: 22 ноября 2019, 16:40
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комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

СтраникЪГость
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Подробное описание войск и оружия, которое я привожу, возможно потому, что батюшка сам принимал участие в военных действиях в Корее в звании лейтенанта, и потому другими глазами смотрит на военные события).

Царь Иоанн, воссев на трон, продолжит воевать – на этот раз против китайцев.

(Греческая армия вместе с несколькими союзниками из числа православных государств, то есть100-150 тысяч человек, против армии 200 миллионов? Могла бы она разгромить врагов, если бы не явное вмешательство Господа?)

Огонь, который сойдет с небес и «растопит» китайцев (так мне описал это старец), принесут славные слуги Господни - святые ангелы.

Победив китайцев, Государь будет биться против ВСЕХ мусульман, сначала в Азии, а потом и Северной Африке.

Но мы еще не окончили говорить о Первой воине

Русские введут войска и Восточную Фракию (2) и азиатские земли напротив.

Западные войска высадятся в Албании и по Параэгнатиевой дороге (значительная часть которой, впрочем, будет к тому времени разрушена) начнут продвигаться на восток. Но поскольку им будет трудно продвигаться по разрушенным путям (разбомбленные дороги, взорванные мосты, постоянные атаки русских), они примут лукавое решение.

Запад направит БОЛЬШУЮ часть своих войск по Эгнатиевой дороге у нас в Греции (3). Это произойдет, во-первых, потому, что Греция будет нейтральным государством и ее дороги не будут разрушены, а во-вторых, потому, что Греция будет неформальным союзником России. Русские не решились бы нанести удар по «союзному» и дружески настроенному государству.

Так и произойдет. Но союзники будут страшно ненавидеть греков за то, что они не стали воевать против русских и потому не понесли никакого ущерба, в то время как у них на Западе их собственные страны будут практически уничтожены и многие их близкие погибнут.

Горе грекам, которые попадутся им в руки. По самым ничтожным причинам – например, за ответ на вопрос, близко или далеко город, который они будут задавать каждому крестьянину или пастуху – греков будут пытать до смерти. Западные войска будут отклоняться от своего пути и нападать на большие и маленькие города.

Повторятся все гнусности Крестового похода. Западные солдаты будут грабить дома, насиловать женщин всех возрастов, убивать людей, жечь ХРАМЫ. Они будут глумиться над священниками, и бедствия будут следовать одно за другим, потому что, как только уйдет один западный отряд, вслед за ним на то же место подойдет следующий…

Единственным спасением будет бегство в горы или леса. Горе старикам, беременным, маленьким детям и калекам. Но новых крестоносцев постигнет тяжкая и гибельная кара у стен Константинополя.
(БРАТЬЯ!!!! УМОЛЯЮ!!! Не считайте слова моего старца недостойными доверия.

Моя цель ни в коем случае не состоит в том, чтобы внести разлад и посеять вражду между греками, православными христианами. Я просто хотел поделиться с вами некоторыми вещами, которые я узнал ровно год назад и сначала не поверил, но потом реальные события подтвердили их. Чтобы написать для вас все это, я взял отпуск на работе, оставил семью и посвятил этому около 20 часов. Мне очень жаль, что и не успел написать вам о его благословениях, о том, что мы должны делать, чтобы спастись самим и спасти тех, кто этому не верит.

Я выберу время и отвечу всем братьям, которые были так добры, что послали мне сообщения.

А вот кое-что, напоследок, от старца, которого я посетил сегодня, чтобы прояснить некоторые вещи, о которых спросили меня некоторые братья).

В последующие дни НАЧНЕТСЯ (будет искусственно вызван) всемирный экономический кризис, в результате которого рухнет СИСТЕМА КРЕДИТОВАНИЙ.

Натовцы, поскольку на Эгнатиевой дороге образуются заторы! (старец сказал мне, что войска будут насчитывать около 3 миллионов человек), пошлют некоторую часть своих войск через Фессалию.

Ужасные бедствия ждут жителей областей, по которым они пройдут. Деревни в долинах будут уничтожены, потому что у них нет никакой естественной защиты. Спасутся только деревни у подножия гор Олимп и Киссавос.

Войска, идущие через Фессалию и по Эгнатиевой дороге, соединятся возле Фессалоник. Город вновь будет ЗАХВАЧЕН. Гнусные зверства ожидают его жителей, которых, к счастью, в городе к тому времени останется мало.

Во время краткого (по времени) греко-турецкого столкновения не погибнет НИ ОДИН греческий воин. Но некоторые будут ранены.

Солдаты будут постоянно держать палец на спусковом крючке, будет перестрелка из ружей и пушек (особенно на островах), но все это будут неорганизованные атаки.
(Об этом я спросил лично, потому что не мог понять, что это за война, где не погибнет ни один грек).

Нас сохранит Божий покров, а затем – просвещенное Военное Руководство, которое уже готовит Оборонный Устав Государства, в соответствии с грядущими событиями.

(Про воздушные бои я не помню, боюсь соврать. С этого момента я буду опускать некоторые события, о которых буду говорить лишь вкратце, а о некоторых буду умалчивать. По понятным причинам.)

Турки планируют захватить много крупных греческих островов. Одновременно они поднимут мятеж среди экономических эмигрантов своих ЕДИНОВЕРЦЕВ, предоставив им вооружение, которое УЖЕ заготовлено в определенных местах в нашей стране.

Задачей мятежников будет вредительство (взрывы мостов и дорог, поджоги). Службам Безопасности нашей страны известно ВСЕ.

(Самым опасным вредительством будет… Порча водопроводов и питьевой воды).

Из информации, которая будет поступать туркам, они поймут, что попытка овладеть греческими островами будет равносильна трагедии.

Тогда они попытаются действовать внезапно, атаковав материковую Грецию. Турки погрузят свои войска на корабли и направятся к местам высадки, от Кавалы до Афин! Они будут думать, что мы бросили все свои войска на защиту островов и оставили побережье незащищенным. Они будут в двух шагах от цели. В шести морских милях от побережья. Тут их настигнет Гибель.

Видя, что захватить острова невозможно, турки нападут на Кипр. Там произойдут жестокие бои, будут большие потери (как в рядах войск, так и среди мирных жителей).

К счастью, скорое наступление русских войск вынудит турок отвести ВСЕ свои войска, чтобы защищать свою страну. Тогда греческая армия Кипра освободит оккупированные территории. (К сожалению, будут иметь место этнические чистки).

Некоторые братья спросили, что будет с Америкой

К сожалению, Америку ждет полное уничтожение. Из 300 миллионов населения, которое имеется там сейчас, 90% погибнут, по различным причинам, связанным с войной.

(Конечно, я не помню всех событий после того, как прошло столько времени. Когда я посетил старца, я записал его слова на бумаге и расспросил других его духовных детей)
Все это будет по Божьему попущению.

Когда я спросил старца, как же Господь позволит, чтобы один народ русские – наступал там-то, вторгался туда-то? Он ответил мне, что все войны, в которых будут участвовать русские, будут вызваны провокациями, на которые русские и будут отвечать.

То же и с турками. Чтобы потом они не могли оправдаться перед Господом, говоря: «что мы сделали плохого, зачем Ты уничтожил нас своим оружием – русскими войсками?»

Господь скажет им: «Вы сами, без всякой причины, напали на греков. Это ваше наказание». Из этого ответа старца я понял, что турки должны напасть на Грецию по собственному желанию, чтобы вступил в силу закон Господней справедливости.

(Почему вы так недоверчивы? Почему вы не верите тому, что предсказали святые и пророки нашей Церкви? Разве вы не видите, что обратный отсчет уже окончен? Вы, неверующие, кто заходит на форум только для любопытства, ответьте мне на один вопрос. Вы верите в воскресение мертвых? В славное Второе Пришествие Господа нашего? Спросите-ка себя)
Вы игнорируете то, что сказал мой старец. Вы что, не слышите, вас не беспокоит, что со всех сторон приходят плохие вести?

ПРОСНИТЕСЬ!

Греческий Правитель, хотя вначале несколько сомневался, ведь не так уж легко прочесть, что через несколько месяцев все рухнет, в конце концов принял написанное и действует более-менее в соответствии с указаниями послания.

- Глава Армии заплакал, прочтя послание. Он вспомнил слова, сказанные ему святым много лет назад. Он немедленно видоизменил военный устав страны (Тайно и Незаметно) таким образом, чтобы противостоять грядущей опасности.

Поразительным моментом было то, когда Глава Армии потребовал немедленной встречи с Правителем, чтобы информировать его, а тот показал ему свое послание и спросил: «Ты не из-за этого пришел?»

- Третье послание было отправлено правителю самого крупного Православного Государства. К сожалению, к нему отнеслись не столь серьезно. Правителя кое-как проинформировали о содержании послания, сам он его так и не прочел.

Потому что правителю этой страны постоянно приходят десятки посланий, и почти все они - плод прелести. Поэтому и послание нашего святого сочли не стоящим внимания.
Вот что будет им наказанием!

Всемирный кризис НАЧАЛСЯ

0н будет то увеличиваться, то снижаться. Враги пытаются посеять в человечестве отчаяние и панику.

Сколькие из наших сограждан захотят прислушаться к духовным советам духовников, когда потеряют свои вклады и сбережения?
Когда их будут увольнять с работы?

Когда проценты по их кредитам увеличатся в десять раз за одну ночь?

После первого взрыва кризиса, через некоторое время будет казаться, что все находится под контролем. Тогда будет нанесен удар, еще более жестокий и безжалостный.
Люли будут кончать жизнь самоубийством на рабочем месте и дома. Будут грабить и поджигать магазины и банки. Экономика рухнет. Будут введены невиданные налоги. Даже за домашних животных (КУР, КОШЕК, СОБАК) надо будет платить НАЛОГ.

Но грядущая война перевернет все

Старец сказал, что мы не должны пытаться сохранить деньги, драгоценности, драгоценные камни. Пусть все это пропадет. Эти вещи нас не спасут.

Не бойтесь, не робейте, когда наступят эти события, говорит старец. Господь наш, Его Пречистая Матерь и все святые взялись за руки и окружили Грецию.

Всякое враждебное действие против нас потерпит неудачу.

Те, у кого есть духовник, пусть советуется только с ним.

Те, кто не имеет духовника, но верят в Господа, в те дни церковные иерархи Греции, на внеочередных собраниях, будут издавать спасительные и душеполезные послания.
Когда пройдет первая буря, пусть каждый запасется всем необходимым.

Пусть у каждого члена семьи будет все необходимое. Вы, у которых есть благословенное преимущество знания о грядущих бедствиях, а также о возрождении нашего народа (сказал старец своим духовным детям), помните о вашем священном долге помочь каждому христианину, который постучится в вашу дверь. Вы будете давать даже от БЕДНОСТИ СВОЕЙ, а не от избытка…

Благословение Господне да будет на всех вас, кто откроет свои дома.

Вам будет казаться, что запасы пищи кончаются, но они никогда не кончатся.

Ангелы Господни будут указывать вам, где найти пищу. Всегда имейте с собой святую воду. Стоит вам добавить одну ее каплю даже в мутную воду и произнести молитву, как вода станет пригодной для питья.

Когда придет время есть шпинат

Однажды компания военных ждала старца у ограды, в Панагуде. Наконец, они увидели, что старец идет к ним. Он открыл проволочную дверь ограды и поприветствовал военных. Затем он усадил их под деревом и начал разговор:

Кто-то из военных сказал:

- Батюшка, я больше так не могу, я уйду в отставку…

Старец повернулся, посмотрел на него и сказал:

- Нет, ты не уйдешь. Ты будешь командовать обороной нашей страны, когда на нас нападут турки…
Все в изумлении переглянулись.

- И когда же это произойдет, батюшка?

- Когда придет время есть шпинат… ответил старец и поменял разговор.

С тех пор прошло много лет, старец Паисий скончался, а тот офицер остался в армии и получил повышение.
Это нынешний глава Генерального Штаба Национальной Обороны г-н Грапсас… (4)

Существуют ли пророчества? И если существуют, что должно произойти, раз уже пришло время есть шпинат?..

P.S. Это мне только вчера рассказал один монах-святогорец, не торопясь с улыбкой, и закончил рассказ такой фразой: «Пусть это, наконец, произойдет, потому что не может и дальше продолжаться то, что сейчас происходит».

Сильные мира сего будут выступать перед народом и притворяться, что беспокоятся, что жалеют простых людей, будут встречаться друг с другом и принимать меры по решению экономических проблем. Но, в то же время, тайно, они будут делать все возможное, чтобы довести граждан и экономику до полной разрухи. Чтобы привести людей и отчаяние, превратить их в животных, готовых на все ради куска хлеба.
СтраникЪГость
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Пророчества некого г-на Георгия о семи войнах, которые записал и распространял один брат, оказались правдой. Каждая из войн будет еще более жестокой, чем предыдущая. В каждую из войн будет вовлечено все больше государств, и таким образом война будет охватывать все большее пространство земного шара. Между войнами будут периоды мира. Жители государств, вовлеченных в войны, будут молить Бога о помощи, но их молитвы не будут услышаны. Жители государств, не участвующих и войнах, не будут вразумляться несчастьями своих соседей, но вместо этого будут стремиться к войне и разрушению, чтобы отомстить своим врагам. В конце концов, война охватит весь мир. Повсюду воцарятся голод, разруха, несчастья, мятежи, грабежи и болезни.

Первой из войн была та, что произошла в Грузии (08.08.08г. – ред. «НК»).

Греция предоставит свое войско во власть грядущего избранного Царя.

Россия выдержит еще одну провокацию - нападение со стороны Грузии, и на этот раз уничтожит Грузию полностью. К несчастью, потери мирного населения Грузии будут ужасающими.

Пока русские будут воевать в Грузии, украинцы, подстрекаемые американцами, также начнут грубо провоцировать Россию. Турция позволит американским судам и самолетам заходить в ее проливы и воздушное пространство, чтобы наносить удары по России.

С этого момента начнется обратный отсчет для Турции. Очень скоро русские победят украинцев (говоря точнее, мало кто из украинцев согласится воевать с русскими) и будут с радостью встречены жителями украинских городов. Над Украиной и Черным морем в первый раз произойдут воздушные бои между русскими и американцами, и русские одержат СОКРУШИТЕЛЬНУЮ победу.

В Турции установится диктатура,и в это же время поднимут восстание курды.

Наступит всемирный экономический кризис. Экономические системы государств будут рушиться одна за другой, будут остановлены платежи, произойдут народные мятежи на почве экономики, и жители Европы будут отказываться от службы в армии.

(Вот главный признак достоверности пророчеств: мой разговор со старцем произошел в сентябре 2007 года).

В следующем году в это же время, или самое позднее в октябре (я забыл сказать, что когда я говорю «в будущем году», я имею в виду «в этом году» потому что разговор произошел в 2007г.) Америка и Израиль атакуют Иран. (если это еще не произошло – значит, Господь еще долготерпит, но к этому все идет. – ред. «НК»)

Война начнется снизу, по причине защищающего Грецию благословения. Но война будет идти в непосредственном соседстве от нас: Албания, Хорватия, Босния, Америка и НАТО против Сербии и России.

В Греции в течение нескольких недель падет правительство, и мы пойдем на выборы.

Вот тут-то правящая Турции хунта нападет на нас.

(Я надеюсь, что все переданные мною пророчества никогда не сбудутся, старец окажется пребывающим в прелести, а я - легковерным, который без труда поверил им).

Когда произойдут эти события, помните о двух вещах: никогда не предавайте, никогда не отрекайтесь от ХРИСТА и РОДИНЫ.

(Время сейчас трудное, появилось множество лжепророков, так что мы ДОЛЖНЫ осторожно относиться ко всему, что слышим или читаем. Я не знаю, можно ли доверять и мне самому. Пусть время покажет, что истинно, а что нет.

Старец сказал мне, что тот, кто называет точные даты - например, что 10 июня 2007 года произойдет то-то и то-то - явно находится в прелести, и мы не должны принимать на веру такие слова…

В пророчествах святых может говориться о бедствиях и страданиях, но в указанные сроки наступают спокойствие и мир. Бог любит Свое творение, дает ему возможность снова «подняться». А в лжепророчествах говорится только о сменяющих друг друга бедствиях, но нет и речи о возможности спастись.

А теперь я продолжу излагать пророчества о военных событиях и мире, что произойдет с Грецией и, особенно, с нами, греками, и что нужно делать, чтобы спастись).

Черное море станет Русским озером, после того, как будет завоевана и Турция.

(Турция будет первой страной, которая испытает на себе русское секретное СВЕРХ ОРУЖИЕ).

Русские, встретив сопротивление со стороны турок и торопясь победить их, пока НАТО не успело оказать Турции помощь, уничтожат эту страну целиком. Еще раньше русские войдут в Грузию, Украину, Армению и Азербайджан, оттеснив американские войска.

На севере русские вторгнутся в страны Скандинавии - Финляндию, Швецию, Норвегию и завоюют их. Это произойдет потому, что, хотя эти страны формально будут хранить нейтралитет, именно с их территории будет нанесен первый серьезный удар по России, жертвами которого станут мирные жители. Кара, которая постигнет эти страны, ужаснет все человечество.

Затем русские войдут в Польшу, Чехию, Словакию, Румынию и Молдавию. Население православных балканских стран поднимет восстание, свергнет своих продажных правителей и заключит союз с Россией. Это будут сербы и румыны, но не болгары. После этого русские пойдут на Юг, чтобы помочь своим союзникам арабам и, особенно, иранцам в воине с американцами.

Американцы к этому времени, после жестокой борьбы, овладеют всем побережьем Ирана, но не смогут продвинуться вглубь страны, так как персы будут отчаянно сопротивляться.

Русские пройдут по всей Персии и разгромят американско-натовские войска. Затем они вторгнутся в Ирак, Сирию, Иорданию, Ливан, Кувейт и, наконец, в Израиль.

В это время США и Израиль сделают первую попытку применить ядерное оружие, но русские нейтрализуют его. Это вызовет перебои с энергией и коммуникациями во всем мире.

Затем русские войдут в Египет и захватят Суэцкий канал. Во время наступления на Ближнем Востоке русские войска пройдут и через Грецию, но не причинят грекам ни малейшего ущерба. К тому же через Грецию войска пройдут очень быстро.

Эта способность быстро перемещать, значительные по численности войска на большие расстояния будет большим преимуществом русских. Это будет возможно благодаря воздушным аппаратам новой неизвестной конструкции, похожим на летающие тарелки.

Затем русские войдут на Балканы, чтобы помочь сербам против нападающих на них натовцев, а также мусульманских и католических балканских государств, и одержат победу.

Сломит русских и вынудит разделить свои силы только одна вещь – ПРЕДАТЕЛЬСТВО китайцев. Хотя вначале Китай будет на стороне России, через некоторое время, прельстившись самой большой в истории взяткой – властью над территорией всей СИБИРИ, китайцы отведут свои войска и, что еще хуже, позволят войскам союзников нанести русским удар в спину.

Те НИЧТОЖЕСТВА, что не послали свои войска на помощь русским, теперь пошлют их против ГЕРОИЧЕСКОЙ ГРЕЧЕСКОЙ АРМИИ, которая под предводительством богоданного Царя ИОАННА примет участие в битве в АРМАГЕДДОНЕ. Но здесь их ждет полное поражение от небесных ангельских сил, которые разгромят их.

(Братья, давайте будем осторожны. Батюшка просто человек, со всеми мыслимыми грехами, по его собственным словам. Было бы очень неблагочестиво сравнивать его с Паисием Святогорцем или другими старцами, в которых явно действовали дары Духа Святого.
СтраникЪГость
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УКРАИНА МАМОЧКА, ТАК НЕКРАСИВО СЕБЯ ПОВЕДЕТ И ПРЕДАСТ РОССИЮ.
МАМОЧКА, ТАК НЕКРАСИВО УКРАИНА ПРЕДСТ....
МАМОЧКА, А ПОТОМ КОГДА ОТКРОЕТСЯ ПРАВДА, ВСЕ НАРОДЫ МИРА С ОПАСКОЙ БУДУТ ОТНОСИТЬСЯ К ЭТОЙ НАЦИИ.
(из интервью мамочки Валентины Афанасиевны Крашенинниковой паломникам)
СтраникЪГость
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БУБЛИК, НА ГОЛОВЕ ТИМОШЕНКО, НЕ ПРОСТОЙ - НО ВОЕННЫЙ!
ЗЕЛЕНСКОМУ, ЛУЧШЕ СВАЛИТЬ В СВОЙ ИЗРАИЛЬ!
СтраникЪГость
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ТИМОШЕНКО, ВЦЕПИЛАСЬ В ГЛОТКУ ЗЕЛЕНСКОМУ!
ОНА, ЕГО ТАК ПРОСТО НЕ ОТПУСТИТ..
СтраникЪГость
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Гетман 21.11.19 23:42
Зеленского надо поймать и посадить в Харьковскую тюрьму, за продажу МВФу нашу Украинскую землю.

Гетман 21.11.19 23:44
А лучше Зеленскому голову отрубить на Майдане.
Не надо его жалеть!

Гетман 21.11.19 23:46
Юлия Владимировна, я вас предупреждал, что Вам надо было силой брать власть а этот клоун все распродаст иностранцам так и вышло.
СтраникЪГость
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Шойгу, когда возьмет Киев - мать городов российских?
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